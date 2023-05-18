偵二隊長說「不匯款就拘提！」 比丘尼差點匯出290萬
「偵二隊的劉隊長跟我說，我沒有匯款的話，要來拘提我！」高雄一名比丘尼前往鳳山區某銀行，準備匯款150萬元，結束後還要前往另一間銀行匯140萬元至同一帳戶，所幸行員察覺有異，通報轄區鳳山分局員警到場處理；比丘尼堅稱自己是要匯款給「親戚」，還不小心脫口說出「偵查不公開」，立刻被員警識破是典型詐騙老哏，好多歹說才終於讓比丘尼打消匯出290萬元的念頭。
記者郭凱杰／高雄報導
鳳山分局文山派出所巡佐王俊評、警員龔哲嶔5月16日10時許接到轄區銀行通報，表示一名70歲比丘尼要臨櫃匯款150萬給「親戚」，但做何用途的部分卻遲遲不願詳談。比丘尼還說這邊完成匯款後，還要到另一銀行臨櫃匯款140萬元至同一帳戶，細心的行員擔心其匯款大筆金額可能是遭遇詐騙，因此通報警方到場，婦人才同意將「親戚」的受款帳號給了警方做查證，員警一查果真是遭通報的人頭警示帳戶。
「不行啦！」 一直保持沉默的比丘尼仍不願向警方多做解釋，甚至還很緊張地拒絕，好在員警持續有耐心跟她安撫，才拿出LINE對話的法院文件，員警問是不是被告知涉及刑事案件，比丘尼這才說出實情：「偵二隊的劉隊長跟我說，我沒有匯款的話，要來拘提我！」原來詐騙集團先撥打電話向其表示，有不肖人士利用她的名義在新北市開戶，作為詐騙人頭帳戶使用。
「妳不要緊張，完全沒有事，警察絕不會要求匯款來辦案，妳現在最重要的就是錢沒有損失！」、「沒匯款絕對沒問題！」經查原來詐騙集團並透過通訊軟體將「假傳票」傳給比丘尼，藉此要求比丘尼到銀行匯款新台幣290萬元，並表示若是沒有配合要就要強制拘提，甚至以「偵查不公開」之理由，要求比丘尼不能讓任何人知道案件。警方了解後，2名員警拍胸脯向比丘尼保證，這才讓比丘尼安心下來，終於打消將290萬存款匯出的念頭。