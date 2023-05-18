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偵二隊劉隊長恐嚇「不匯款，就拘提」　警急阻比丘尼匯290萬

▲偵二隊劉隊長（詐騙集團）恐嚇比丘尼「不匯款，就拘提」，警方急阻匯。（圖／翻攝畫面）
▲偵二隊劉隊長（詐騙集團）恐嚇比丘尼「不匯款，就拘提」，警方急阻匯。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

有比丘尼銀行臨櫃要匯款150萬元，還要再到另一個銀行匯140萬元？高雄鳳山有機警行員覺得有異，遂通報轄區警方到場，但比丘尼似乎被下「封口令」，頻說「不行說，偵查不公開」，警方再看到法院假傳票，馬上告知「這就是典型假檢警詐騙」，才終於打消比丘尼將290萬存款匯出的念頭。

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日前上午10時許，鳳山分局文山派出所巡佐王俊評、警員龔哲嶔接到建國路三段銀行通報，表示一名70歲比丘尼要臨櫃匯款150萬給「親戚」，但做何用途的部分卻遲遲不願詳談，且比丘尼還說這邊完成匯款後，還要到另一銀行臨櫃匯款140萬元至同一帳戶。

細心的行員擔心比丘尼要連續匯款大筆金額，可能是遭遇詐騙，因此通報警方到場，婦人才同意將「親戚」的受款帳號給了警方做查證，員警一查果真是遭通報的人頭警示帳戶，此時比丘尼仍一直保持沉默，不願向警方多做解釋，甚至還很緊張地表達拒絕「不行啦」。

經員警持續、耐心地安撫她，比丘尼才拿出LINE對話的法院文件，員警問是不是被告知涉及刑事案件，比丘尼這才將實情娓娓道出，並表示「偵二隊的劉隊長跟我說，我沒有匯款的話，要來拘提我」，原來詐騙集團先撥打電話向比丘尼表示有不肖人士利用她的名義在新北市開戶，作為詐騙人頭帳戶使用，詐騙集團並透過通訊軟體將「假傳票」傳給比丘尼，藉此要求她到銀行匯款新台幣290萬元，並表示若是沒有配合要就要強制拘提，甚至以「偵查不公開」之理由，要求比丘尼不能讓任何人知道案件。

警方了解後，也立刻安慰「妳不要緊張，完全沒有事，警察絕不會要求匯款來辦案，妳現在最重要的就是錢沒有損失」，更拍胸脯向比丘尼保證「沒匯款絕對沒問題」，這才讓比丘尼安心下來，打消將290萬存款匯出的念頭。

鳳山分局提醒民眾，切記阻詐3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打110、165求證，才不會讓辛苦儲蓄的錢落入詐騙集團手中！


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