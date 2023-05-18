偵二隊劉隊長恐嚇「不匯款，就拘提」　警急阻比丘尼匯290萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
細心的行員擔心比丘尼要連續匯款大筆金額，可能是遭遇詐騙，因此通報警方到場，婦人才同意將「親戚」的受款帳號給了警方做查證，員警一查果真是遭通報的人頭警示帳戶，此時比丘尼仍一直保持沉默，不願向警方多做解釋，甚至還很緊張地表達拒絕「不行啦」。
經員警持續、耐心地安撫她，比丘尼才拿出LINE對話的法院文件，員警問是不是被告知涉及刑事案件，比丘尼這才將實情娓娓道出，並表示「偵二隊的劉隊長跟我說，我沒有匯款的話，要來拘提我」，原來詐騙集團先撥打電話向比丘尼表示有不肖人士利用她的名義在新北市開戶，作為詐騙人頭帳戶使用，詐騙集團並透過通訊軟體將「假傳票」傳給比丘尼，藉此要求她到銀行匯款新台幣290萬元，並表示若是沒有配合要就要強制拘提，甚至以「偵查不公開」之理由，要求比丘尼不能讓任何人知道案件。
警方了解後，也立刻安慰「妳不要緊張，完全沒有事，警察絕不會要求匯款來辦案，妳現在最重要的就是錢沒有損失」，更拍胸脯向比丘尼保證「沒匯款絕對沒問題」，這才讓比丘尼安心下來，打消將290萬存款匯出的念頭。
鳳山分局提醒民眾，切記阻詐3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打110、165求證，才不會讓辛苦儲蓄的錢落入詐騙集團手中！