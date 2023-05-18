60歲阿湯哥超猛！再度挑戰《不可能的任務》 衝懸崖跳傘自己上
電影《不可能的任務》系列最新作品《不可能的任務：致命清算 第一章》釋出最新預告，60歲的阿湯哥（湯姆克魯斯）沒有極限，他不但騎著摩托車衝下懸崖再定點跳傘，經典奔跑和火車上打鬥驚險橋段也再度出現，精彩爆破大場面、市區街道飛車追逐和摧毀一列火車，讓觀眾搶先一飽眼福。
記者楊慧玲/綜合報導
《不可能的任務：致命清算 第一章》導演仍是由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》的克里斯多夫麥奎瑞擔任。最新預告中也整理出這次最強看點，阿湯哥親自上陣所有動作戲碼，騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘，阿湯哥經典奔跑和火車上打鬥驚險橋段，精彩爆破大場面、市區街道飛車追逐和摧毀一列火車，橫跨多個國家取景和實地拍攝，還有粉絲熟悉的電影主題音樂以及這次力量最強大的反派現身。
新作主要原班演員包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、凡妮莎柯比、亨利科澤尼，以及新加入演員海莉艾特沃、希亞溫漢、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、羅伯德萊尼、凱瑞艾文斯、印第拉巴瑪、瑪麗亞拉嘉里加、查爾斯帕內爾、格雷格塔扎戴維斯、馬克加蒂斯、佛德瑞克施密特。
在《不可能的任務：致命清算 第一章》中，伊森韓特（湯姆克魯斯 飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕可怕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇？