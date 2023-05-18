陽明山擎天崗現4狗幫！「台灣水鹿」慘被圍攻 無措跺腳趕不走
台灣在2017年實施「公立收容所零撲殺政策」，旨在終止流浪動物的「12夜悲劇」，可卻引發出「爆籠」危機，對此許多縣市提出「精準捕捉」的概念，將民眾通報有攻擊行為的犬隻捕回收容所進行TNvR後回置，可也造成後續的人犬衝突及保育動物受傷害等問題。近日便有民眾在陽明山上看到疑似放養的犬隻圍攻動物的畫面，且眼尖網友發現，被攻擊的個體是保育類野生動物「台灣水鹿」，引發民眾對相關機關及團體處理遊蕩犬隻不利的怒火。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《發現陽明山》發文，指出自己在台北大縱走第三段，約擎天崗-風櫃口 2.2k處目擊一隻動物被4隻狗圍攻的畫面，影片中能看到四隻狗狗繞著轉圈，該動物無措地愣在原地，拼命跺腳想驅離犬隻。原PO因不知被包圍的物種為何，於是發文詢問。
網友依據體型判斷，表示該隻動物應是保育類野生動物「台灣水鹿」，「水鹿，20多年前在小觀音山採箭筍有看過」、「水鹿比山羌稀少」、「看體型像是水鹿」、「水鹿～山羌沒這麼大隻」。
這畫面也使得流浪動物及放養議題再次浮上檯面，眾人怒批「很不ok的場景，外來種真的不應該在國家公園裡面亂晃，都已經直接迫害原生動物了」、「去年在二子坪發現有好幾隻浪貓穿梭林內，地上有人餵食浪貓的食盆，有大量糞金龜集體溺斃在內」、「有項圈，又是放養！這要通報了...」、「人為造成的生態劫難，流浪狗貓問題真的要正視」。