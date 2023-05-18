影／藍徵召侯友宜選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

管中閔成侯友宜副手最大黑馬？ 爆最快9月「捐市長薪水」拼選戰

▲ 國民黨主席朱立倫昨在中常會宣布正式徵召新北市長侯友宜角逐2024總統。（圖／新頭殼）
▲ 國民黨主席朱立倫昨在中常會宣布正式徵召新北市長侯友宜角逐2024總統。（圖／新頭殼）

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國民黨主席朱立倫昨在中常會宣布正式徵召新北市長侯友宜角逐2024總統，據媒體披露，侯友宜副手鎖定前台大校長管中閔、台中市長盧秀燕、國民黨副秘書長李貴敏等人，侯很有可能比照朱立倫2015年帶職參選的例子，最快在9月請假3個月「捐薪水」力拼選戰，不過國民黨、侯友宜都尚未證實或回應此事。

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朱立倫表示徵召侯友宜是根據科學的數據、各地縣市首長、立委、及提名的立委同志而做出的決定，侯友宜同志有溫暖、有愛心，是在新北市服務13年間施政滿意度最高的市長，他有宏觀遠見的領導力、協調力、堅強的意志是國民黨最好的人選。

侯友宜在致詞時提到，目前的執政黨讓年輕人看不到未來，侯友宜說，「參選就是要勝選，勝選才能光榮中華民國，讓台灣更繁榮。」他會展現破釜沉舟的決心，大家要團結一致，自立自強，「只有顧好自己的家，才能創造共同的未來」，尤其重要的向心力，向前走，「我是侯友宜，中國國民黨總統參選人，我參選為了贏得國家光榮和台灣繁榮」他喊出口號「團結勝選」，並將於5月20日和外界做詳細的報告。

國民黨總統人選確定之後，外界也關心副手人選，目前傳出國民黨中央擬採「張善政模式」，邀請前台大校長管中閔出任2024總統大選國政顧問團總團長，他符合省籍互補、專業互補等條件，若未來「侯郭配」無法成形，管中閔就可望成為藍營副手最大黑馬人選。

對此國民黨發言人林家興說，傳聞僅是空穴來風，強調「管中閔是備受台灣與國際社會敬重的人才，期待有機會在任何位置繼續來為國家社會效力」，他直言副手人選部分，總統參選人會與黨中央都會審慎思考。不過據《中央社》指報導，國民黨中央確實有思考此事，不過仍未開始展開運作。

而傳出侯友宜最快9月「捐出市長薪水」，屆時市政很可能會交給副市長劉和然，另外報導中也指出有親侯人士透露「侯友宜9月前仍會以市政為主」，到9月、10月才會開始力拼選戰。外界也傳副手人選可能有管中閔、盧秀燕、國民黨智庫執行長柯志恩等人，但對於捐薪水和副手人選，國民黨、侯友宜皆沒有正式回應。

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前台大校長管中閔，被外界視為是侯友宜副手最大黑馬之一。 圖 : 取自管中閔臉書
前台大校長管中閔，被外界視為是侯友宜副手最大黑馬之一。 圖 : 取自管中閔臉書

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