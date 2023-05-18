《薩爾達傳說王國之淚》封神！3天賣破1000萬套 全球玩家都瘋了
遊戲大作《薩爾達傳說 王國之淚》本月12日正式開賣，引起全球風潮，台灣也不少玩家當天就漏夜排隊搶購，任天堂昨（17）日也宣布，《薩爾達傳說 王國之淚》包含實體、數位版本在內，全球只花3天，銷售量就已經突破1000萬套，光是日本就銷出224萬套，加上日前極高的遊戲評價，《薩爾達傳說》系列已被多數玩家封為「絕世神作」。
記者張志浩/綜合報導
回顧12日凌晨0時《薩爾達傳說 王國之淚》開賣時，台灣雖然許多店家開放預購，但深夜時刻仍有不少「夜貓子」玩家到零售商門前排隊搶買首批現貨，且《薩爾達傳說 王國之淚》獲得不少國外媒體試玩的高評價，甚至擠下《密特羅德 PRIME REMASTERED》成為Switch今年分數最高的遊戲。
不僅如此，根據「Opencritic」綜合62家外國媒體評測分數後，《薩爾達傳說 王國之淚》拿下的最高評分為97分，《Metacritic》綜合87家媒體分數，也給予《薩爾達傳說 王國之淚》超高水準的96分，知名媒體包含IGN、GameSpot都給出10/10的完美好評，Eurogamer也有4/5的優異評分。
《薩爾達傳說》系列作品是商任天堂從1986年起推出的動作冒險遊戲系列，2017年時，《薩爾達傳說 曠野之息》雖然身為任天堂Switch主機首發軟體陣容之一，任天堂指出，《薩爾達傳說 王國之淚》能藉由主角林克全新的能力，實現玩家在遊戲中想發揮各式創意的夢想。目前也有不少玩家分享遊玩心得和過關影片。
普雷伊永春門市老闆也補充，《薩爾達傳說》自從「曠野之息」和主機一同問世後，銷售量相當穩定，詢問和討論度不曾少過，「薩爾達傳說是有Switch就必玩的遊戲，熱銷程度可想而知，預購人數也是爆錶，基本上遊戲出來後就是靠它吃飯。」