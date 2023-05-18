迎520告白日！全家美式、拿鐵「 買5送5」可寄杯 霜淇淋買1送1
本週5/20告白日來了，全家推出限定活動，明（19）日起至21日，門市全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、抹茶拿鐵、霜淇淋買1送1；APP隨買跨店取拿鐵、美式都有買5送5，可寄杯的半價折扣一定要手刀先囤貨！同時，珍煮丹即日起至5/20日前，買茶花青檸系列送青檸1顆，要多酸自己當場調（每店、每日限10名）。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家迎接520告白日，5/19起至21日，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵（90元起）、厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）享同品項買1送1優惠。
除了門市優惠外，全家5/19起至21日，APP大杯經典美式、拿鐵買5送5，每會員限購2組，可兌換至今（2023）年9/30為止，換算下來單杯五折優惠又可寄杯，平常習慣來一杯咖啡的必買！還有醇厚黑可可飲（原價50元）、酷繽沙指定品項特價39元（原價65元）。
5/21則適逢國際茶日，到23日前限時三天，隨買跨店取APP私品茶65元系列，任選買10送5（近67折優惠），品項包含仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵等。
此外，珍煮丹新品推出「茶花爆芭檸」，在山茶花茶湯加上加上手榨青檸，還有結合紅心芭樂汁的「茶花爆青檸」，高溫酷夏來一杯超級消暑，5/18至5/20每日每店前10名買「茶花青檸」系列新品，就再送一整顆新鮮青檸，喜歡多酸自己加爆。也別忘了加入珍煮丹官方LINE會員，新用戶再送5元折價券。