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聰明報稅／7大繳稅方式比一比　使用限制、扣款時點看這裡

▲綜合所得稅申報展開，並提供多元繳稅方式，使用限制及扣款時點也有差。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲綜合所得稅申報展開，並提供多元繳稅方式，使用限制及扣款時點也有差。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者顏真真／台北報導

5月綜所稅申報，由於提供多元繳稅方式，也讓許多人搞不清這些繳稅方式到底差在哪？一定要本人帳戶嗎？何時會扣款？財政部也直接整理一張圖表，列出7大繳稅方式的使用限期及扣款時點，並提醒納稅務義人，注意扣款時點，有困難可申請延期及分期繳稅，繳完稅後也可上網查詢再次確認。

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目前綜所稅繳稅方式大致分成7種，包括委託取款轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、信用卡（含行動支付）、電子支付帳戶、自動櫃員機（自行至ATM操作）、現金或票據（可申請延／分期）。

財政部表示，以活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM繳稅，都是線上即時扣款，因此，記得當下要確認帳戶是否扣款成功。

若採用「委託取款轉帳」繳稅，要確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於5月31日預留足額存款。申報截止後將陸續進行扣款，若帳戶有誤或存款不足，另外發單限期補繳並加計利息。

如果是以信用卡（含行動支付）繳稅的人，也要確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於6月9日向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。

若是以現金或票據繳稅的人，在5月31日前持紙本繳款書至金融機構（郵局不代收）或4大超商（3萬元以下）繳納；手機報稅3萬元以下可取得「繳納單編號」於5月31日前至超商多媒體資訊機列印小白單至櫃檯繳納。

若繳稅困難可申請延分期繳稅者，如受COVID-19疫情影響或客觀事實發生財務困難，可於5月31日前申請延/分期繳稅，延期最長1年，分期最長3年（36期）。在網路申報繳稅方式點選「現金或票據」，選擇事由後連結至財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」。

▲綜所稅申報，7大繳稅方式比一比，使用限制及扣款時點看這裡。（圖／財政部提供）
▲綜所稅申報，7大繳稅方式比一比，使用限制及扣款時點看這裡。（圖／財政部提供）
財政部也提醒，網路（含手機）自行申報一定要操作到最後步驟，確實按下「申報資料上傳」，才算是完成申報，不能只有繳稅，並記得查詢是否申報成功（https://gov.tw/WSZ），若結果顯示「您已完成111年度綜合所得稅結算申報」才表示申報成功，也別忘線上查詢繳稅紀錄，可透過線上繳稅方式即時查詢（https://gov.tw/yT8），而除委託取款轉帳（6月15日開放查詢），繳稅次日起第3個工作日查詢（https://gov.tw/GNc）。

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