聰明報稅／7大繳稅方式比一比　使用限制、扣款時點看這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，以活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡（含行動支付）、電子支付帳戶、ATM繳稅，都是線上即時扣款，因此，記得當下要確認帳戶是否扣款成功。
若採用「委託取款轉帳」繳稅，要確認指定帳戶資料是否填寫正確，並於5月31日預留足額存款。申報截止後將陸續進行扣款，若帳戶有誤或存款不足，另外發單限期補繳並加計利息。
如果是以信用卡（含行動支付）繳稅的人，也要確認信用卡是否授權成功，申報截止後將統一於6月9日向發卡銀行請款，請留意該期信用卡帳單繳納截止日。
若是以現金或票據繳稅的人，在5月31日前持紙本繳款書至金融機構（郵局不代收）或4大超商（3萬元以下）繳納；手機報稅3萬元以下可取得「繳納單編號」於5月31日前至超商多媒體資訊機列印小白單至櫃檯繳納。
若繳稅困難可申請延分期繳稅者，如受COVID-19疫情影響或客觀事實發生財務困難，可於5月31日前申請延/分期繳稅，延期最長1年，分期最長3年（36期）。在網路申報繳稅方式點選「現金或票據」，選擇事由後連結至財政部稅務入口網，資料自動帶入，確認並填寫其餘欄位後按下「我要申辦」。
財政部也提醒，網路（含手機）自行申報一定要操作到最後步驟，確實按下「申報資料上傳」，才算是完成申報，不能只有繳稅，並記得查詢是否申報成功（https://gov.tw/WSZ），若結果顯示「您已完成111年度綜合所得稅結算申報」才表示申報成功，也別忘線上查詢繳稅紀錄，可透過線上繳稅方式即時查詢（https://gov.tw/yT8），而除委託取款轉帳（6月15日開放查詢），繳稅次日起第3個工作日查詢（https://gov.tw/GNc）。
更多「報稅大補帖」相關新聞。