3名極音速飛彈科學家遭控叛國　俄羅斯科學界恐慌

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在這封15日刊登的公開信中，3名遭控學者馬斯洛夫（Anatoly Maslov）、希普魯克（Alexander Shiplyuk）和茲維欽采夫（Valery Zvegintsev）的同僚發聲捍衛他們的清白，並稱起訴恐嚴重損害俄羅斯科學發展。
這些科學家表示：「我們清楚他們每一人都是愛國且正派的人士，他們不會去做調查當局懷疑的事。」
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）誇耀俄國是極音速飛彈的全球領先者。這種飛彈能以高達10馬赫（時速1萬2250公里）速度飛行躲避敵方空防。烏克蘭昨天指出，他們一晚摧毀了6枚這種武器，但俄羅斯對此提出質疑。
從多年來的學術會議通知可以發現，這3名遭逮捕的科學家是經常參與的人士。
馬斯洛夫和希普魯克2012年在法國圖爾（Tours）研討會展示極音速飛彈的實驗結果；2016年，上述3人等撰寫一本書的章節，名為「俄羅斯ITAM極音速短期空氣動力學研究設施」（Hypersonic Short-Duration Facilities for Aerodynamic Research at ITAM, Russia）。
3名學者在新西伯利亞（Novosibirsk）克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics）的同僚在公開信中指出，這些科學家先前在國際論壇展示的材料已重複被檢驗，確保它們不含受限制的資訊。
這封信指出，此案顯示「任何文章或報告都可能導致叛國罪指控。在這種狀況下，我們不僅擔心同僚的命運，也不懂要如何繼續我們的工作。」
這封公開信也援引柯爾克（Dmitry Kolker）案例，他是另一名西伯利亞科學家，因涉嫌叛國罪去年遭到逮捕，儘管他患有晚期胰腺癌仍被送往莫斯科，這名雷射專家於2天後過世。
這封信指出，這樣的案例在年輕科學家身上出現寒蟬效應。
「即使現在，最優秀的學生也拒絕與我們共事，我們最優秀的年輕員工也正一個個離開科學界。一些對未來航太科技奠定基礎至關重要的研究領域正相繼關閉，因為員工害怕接觸這樣的研究。」
被問到這封公開信時，克里姆林宮發言人培斯科夫說：「我們確實看到了這種呼籲，但俄羅斯有關機構正在著手處理。他們正在克盡職責。這些是相當嚴重的指控。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120518
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