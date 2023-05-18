興富發釀中捷事故　勞動部：未照SOP執行、將勞檢30建案

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立委賴惠員詢問，興富發及旗下公司，過去5年內遭局部停工256次，勞動部有無探討該公司出了什麼問題，以及對於頻頻發生工安的業者，是否有更積極的對策？
李俊俋表示，興富發包括旗下總共5間公司，勞動部過去5年進行56次清查，也針對違規罰款，顯示該公司職場文化不重視工安，很多時候都沒有照SOP（標準作業流程）執行，像此次出事的塔吊，沒有執照過期的問題、在施工前也檢查過機具，因此也是未照SOP執行而釀災，勞動部會在相關平台上，揭露高風險、常違規的個案，讓各所屬主管機關掌握了解。
李俊俋提到，勞動部會列管興富發全國各地在建的30個建案，要求各勞動檢查機構於2週內完成專案檢查；並針對全國設有塔吊起重機的建案，將在1個月內完成專案檢查。
針對聯華食品釀成火災一案，勞動部表示，已就聯華食品公司4家工廠展開全面性檢查外，並對同類型食品工廠實施專案檢查，以確實促使事業單位落實法令規範；針對常使用較大型的炊具及燃料，較具高風險的事業單位及與聯華食品公司彰化廠同質性的連鎖超商供應鏈食品製造廠，造冊列為優先檢查對象；並將列管易發生火災爆炸風險的石化及大型化學工廠等危險工作場所，依風險分級規劃實施專案檢查，要求事業單位強化安全衛生設施及落實製程安全管理作為。
李俊俋說，針對整體職場減災機制，勞動部已訂定「職場安全健康提升策略（112年至113年）」，設定2年內將重大職災死亡人數下降10%的挑戰目標，期透過跨域治理強化源頭管理、強化高職災高風險作業管理機制、加強安全衛生監督檢查效能、提升勞工健康保護能量、完善職災勞工服務體系、擴大防災宣導輔導量能等面向，結合勞動檢查機構及地方政府等資源，發揮最大減災成效。
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