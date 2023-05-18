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罵不怕！好市多A肝冷凍草莓補償出爐　僅原額退費＋慰問金619元

▲好市多今（18）在官網公告被檢出A肝病毒冷凍草莓的補償方案，比照先前A肝莓果全額退費加等價賠償。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲好市多今（18）在官網公告被檢出A肝病毒冷凍草莓的補償方案，比照先前A肝莓果全額退費加等價賠償。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

好市多繼冷凍綜合莓、藍莓驗出A肝病毒，昨（17）確認冷凍草莓也驗出A肝陽性。對此，好市多發布公告以示歉意，他們將比照綜合莓、藍莓設立慰問措施，購買的會員可憑購買紀錄全額退費，並領取與商品同等價額619元的慰問金，若經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，另能領取500元的檢測費用

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好市多的科克蘭冷凍草莓（產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05）雖已於4月30日暫停販售，但根據食藥署資訊，同批號冷凍草莓產品總計進貨1546包，下架時進行抽驗，庫存為33包，相當於已有1513包售出、流入市面

▲檢出A型肝炎病毒陽性的產品為科克蘭冷凍草莓，產地是墨西哥。（圖／食藥署提供）
▲檢出A型肝炎病毒陽性的產品為科克蘭冷凍草莓，產地是墨西哥。（圖／食藥署提供）
好市多17日在官網發布公告，表示「為表達對會員的關懷，我們比照科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍藍莓設立以下慰問措施」，首先，於公告回收區間（2023年3月8日至4月30日）購買受影響商品的的會員，除了可以憑購買紀錄全額退費，還能領取購買商品同等價額（619元）的慰問金。

再者，於公告回收區間購買並食用受影響的會員，若於最後食用日起60日內（2023年7月9日前）出現疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構檢驗，經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多將補助每人新台幣500元的檢測費用。

最後，若會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認是因為食用受影響產品所致，好市多會負責相關醫療費用。好市多也提到，購買會員可憑會員卡、檢測收據至鄰近賣場辦理現金補償，若有問題，可洽客服中心。

好市多A肝冷凍草莓補償方案在臉書社團上引發討論，會員紛紛留言評論：「台灣一點也不重視食品安全問題，重點應該是先檢驗，後上架才對呀！殃及無辜百姓。」、「感覺自己好像做錯了什麼，居然買了好事多的莓，回家讓家人享用，心情真的有點差」、「除了莓果類，進口生鮮我都不敢指教了！我覺得這是處理事情的態度問題！

▲好市多在官網公告A肝冷凍草莓補償方案。（圖／翻攝Costco官網）
▲好市多在官網公告A肝冷凍草莓補償方案。（圖／翻攝Costco官網）

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