罵不怕！好市多A肝冷凍草莓補償出爐　僅原額退費＋慰問金619元

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好市多17日在官網發布公告，表示「為表達對會員的關懷，我們比照科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍藍莓設立以下慰問措施」，首先，於公告回收區間（2023年3月8日至4月30日）購買受影響商品的的會員，除了可以憑購買紀錄全額退費，還能領取購買商品同等價額（619元）的慰問金。
再者，於公告回收區間購買並食用受影響的會員，若於最後食用日起60日內（2023年7月9日前）出現疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構檢驗，經諮詢醫師後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多將補助每人新台幣500元的檢測費用。
最後，若會員確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認是因為食用受影響產品所致，好市多會負責相關醫療費用。好市多也提到，購買會員可憑會員卡、檢測收據至鄰近賣場辦理現金補償，若有問題，可洽客服中心。
好市多A肝冷凍草莓補償方案在臉書社團上引發討論，會員紛紛留言評論：「台灣一點也不重視食品安全問題，重點應該是先檢驗，後上架才對呀！殃及無辜百姓。」、「感覺自己好像做錯了什麼，居然買了好事多的莓，回家讓家人享用，心情真的有點差」、「除了莓果類，進口生鮮我都不敢指教了！我覺得這是處理事情的態度問題！」