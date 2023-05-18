巷仔內／侯友宜「落跑」選總統　綠營與其嘴砲不如修法嚴禁鑽漏洞

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於民選政治人物若出缺時，縣市長與立委若出缺，遺留任期超過2年，必須補選，遺留任期不到2年，就不必補選，立委遺缺就等到下屆立委選產生新立委，若縣市長出缺，則由中央派員代理。
因為法未明定，「現任」的縣市長、各級民意代表，不得在「任內」再登記參選，沒有要求若再登記參選其他職位，必須請辭或請假，何況對於民選首長的「假」如何認定，各界說法也莫衷一是，全由市府自行認定，但法律卻明文規定，只要遺留任期不到兩年，就不必再補選，於是各政黨為了選舉利益考量，每每出現各種不同的策略運用。
以民進黨為例，前副總統呂秀蓮，在桃園縣長任內獲邀參選副總統，前行政院長謝長廷、蘇貞昌、賴清德等人都在縣市長任內請辭北上組閣，但因呂謝蘇賴當時都是最後一任任期且過半，也就是都已擔任過超過6年縣市長，於是遺缺不必補選，直接由中央指派。較特別的是前新竹市長林智堅，請辭參選桃園市長，不過當時林智堅任期同樣已過半。
國民黨則是最近三次總統大選，都由「落跑市長」參選，2016年朱立倫參選總統，他擔任新北市長僅4年多，第5年任期未過半，2020年韓國瑜參選總統，高雄市長更是只當1年多，再到這次的侯友宜，同樣在第二任任期就轉換跑道參選。
若把範圍放寬到民代，近年來不少立委都爭相返鄉參選縣市長，但同樣也是在立委任期就落跑，有的立委會先請辭，有的是勝選當天自動解職立委，有的則是選輸了還是默默回歸立法院；國民黨近期吹起世代交替風，不少市議員去年底才剛當選，也急著換跑道選立委。
諸多亂象，都是因為法律未明確規範。既然法未規定，就代表「帶職參選」並不違法，但若「帶職參選」是罪過，卻無法嚴格約束，就是立法機關的怠惰無能。不論是直接規定，現任縣市長、民代不得在「任期」內參選其他職位，或是可以參選但只限制請假天數，或是開放參選，但只要有出缺都一律補選，讓政治人物轉換跑道前有更多顧忌，都是可行的修法方向。
但無奈的是，既然已經有前例韓國瑜，上任不久就丟下高雄市政不顧轉而參選總統，慘敗後又回歸，最後還要勞民傷財發動罷免，若當時就考慮修法，現在也不會再有侯友宜的「落跑」，更不用再勞民傷財準備罷免。
新北不能沒有市長，其他縣市同樣也不能沒有縣市長。作為完全執政、在立法院擁有過半席次的民進黨，與其不斷開記者會批侯友宜落跑、不顧市政、吃碗內看碗外等等，不如就開始修法，別再讓投機的政治人物有機會鑽漏洞了。
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。