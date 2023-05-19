名家論壇》黃創夏／2024總統大選提前落幕

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一切都是在國民黨中央及朱立倫精心設計郭台銘，以不公開及不透明之「黑箱式徵召」的保護傘下內定侯友宜出線；又在挾人數優勢的新台北市議會國民黨團呵護協助落跑情況之下，侯友宜的出線，毫無光采可言⋯⋯
如此毫無光釆的人選代表著國民黨，可以預見就算社會上有著頗高的「討厭民進黨」氛圍，但是「鄙夷國民黨」更會促使淺藍和中間偏藍選民低投票意願的情緒，賴清德九成以上機率可以順利過關斬將！
而國民黨和侯友宜除了像「義和拳」高喊「扶清滅洋」口號的高喊「團結合作」、「政黨輪替」，「下架民進黨」的符咒之外，依然故我的毫無理念和論述能力，卻似乎已經認定自己將是刀槍不入了⋯⋯
面對這種前現代的封建專政黑箱作業系統，最高興的人，莫過於柯文哲了，根據國民黨事後公布不知道如何產生、而他們自稱的「內參民調」，郭台銘在國民黨「九彎十八拐」的規則下，輸了！
但是，其中最令人印象深刻的是，柯文哲其實即將超越國民黨，綠白藍的「一大二小」局面成形，而且侯友宜的民調持續低迷和往下走。
因此可以推斷：國民黨內的風風雨雨，即將落幕卻恐怕還會有許多不可測的變化！
坦白說，郭台銘未必能獲得很多同情，也末必有獨立參選之意志和氣魄，但是這段期間國民黨的詐騙和黑箱專政，「鄙視國民黨」的惡感，方興未艾⋯⋯
傷痕已經深深畫下，國民黨的所謂徵召，已經沒有贏家，也不可能從此統合成一個放下恩怨的「非綠大聯盟」！
曾經的「霸氣總裁」如今如此低頭，雖然可以說是為了選舉，這種想要爭取支持的誠意和意志力，和那個只是躲在新北市議會國民黨團保護傘下嘻皮笑臉的侯友宜，其實對於選民而言，反而有點悲壯感。
而且郭台銘拚到如此之大，箇中滋味，他自己摸摸鼻子認了，那些支持他的選民已經不太可能就此算了，他們可能「不投票」；他們，也可能「報復性投票」，柯文哲和民眾黨可是要笑呵呵的撿便宜了，說不訂明年開票後，第二大黨變成民眾黨，給柯文哲‧‧‧
國民黨那些當權人物真的很符合四年前郭台銘抨擊的「老朽、迂腐」‧‧‧
國民黨這個台灣另類「KK園區」的詐騙宮廷戲碼即將落幕，然而就在國民黨和侯友宜全力營造「落跑有理」的詐術之中，他們渾然不覺在屏東造勢的郭台銘穿著只有一個「拚」字的T恤現身，那種決不放棄的意志力，才是國民黨宮廷劇的最大反擊，因為情勢越來越往藉由郭台銘的被坑，形成怒懟國民黨的「造反無罪」在傾斜‧‧‧
這樣的局面會形成，有兩個因素，第一是國民黨的政黨支持度一直只在「18%」到「28%」之間擺盪，而且負面觀感居高不下，一個根本就是殘存的破落戶還以為自己家大業大，自居「天朝」高傲認定所有不滿民進黨的勢力都只是「藩屬」。
沒有錯！台灣板塊的基本局面就是「非綠」陣營確實可能存在，而且總量可能有機會超越到民進黨和綠營總和。
但憑什麼「非綠」就該歸國民黨統轄、由國民黨號令？
國民黨那些一直沒有任何作用的黨公職人物，最近都個個張牙舞爪起來了，好像只要是「不爽民進黨，就歸國民黨」，然而所有的民調數字當中，國民黨的政黨形象和支持度其實遠遠低於民進黨，最好也只有「26%」到「28%」之間，而且還和民眾黨的數字往往十分接近，有時候還被民眾黨超越。
更扯的是，這些形同虛設、毫無功能的國民黨黨公職口中的「最強母雞」侯友宜，在各種民調當中的交叉分析，連國民黨的支持者都有很多人挺不下去，前一陣子相當具有機構效應的《聯合報》系最近公布民調，表態是「國民黨」的也只並非是「無異義」和「全數」支持侯友宜。
更值得警告國民黨那些自私自利只想鞏固深藍優勢基本盤地區的國民黨區域立委們，在各家民調的交叉分析當中，在「年輕世代」、「青壯世代」、「都會地區」和「大專以上」學歷，以及「中產階級」當中的認可度，侯友宜幾乎都是敬陪末座，輸給賴清德和柯文哲！
這樣的情況之下，國民黨徵召侯友宜，可以預見將是柯文哲笑呵呵的天上掉下來的禮物了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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