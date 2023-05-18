峮峮與王仁甫打賭危險了！恐被畫臉「被拍極醜照」放粉專一週
啦啦隊女神峮峮（本名：吳函峮）是節目《飢餓遊戲》主持人，近日節目為了她與蔡黃汝做了「女主持人兩週年飢餓指數經典賽」專屬企劃，並針對她們祭出處罰條款，若兩人沒有進前三名，就必須拍下極醜照，醜照甚至得放在粉專大頭貼一個禮拜，讓孫協志、王仁甫、許孟哲燃起鬥志，齊喊：「我們要合作、我們要團結！」此外，峮峮甚至還主動向王仁甫發起挑戰，只要任一方獲勝，就可以畫對方的臉。
記者郭佩蓉/綜合報導
節目《飢餓遊戲》為蔡黃汝、峮峮「女主持人兩週年飢餓指數經典賽」專屬企劃，針對兩位女主持人竟祭出處罰條款，若蔡黃汝或峮峮沒有進前三名，就必須拍下極醜照，孫協志還特別確認「醜要醜到什麼程度」，製作單位直接給予權限「三個男主持人幫她們畫（臉）」。不僅如此，醜照要換上粉專大頭照一個禮拜，這個誘因竟燃起男主持人的鬥志，讓蔡黃汝不解：「奇怪，他（孫協志）平常是佛系，現在特別有鬥志」，孫協志、王仁甫、許孟哲還齊喊：「我們要合作、我們要團結！」王仁甫甚至想把蔡黃汝跟峮峮的臉畫成寶可夢中的蚊香蛙。
節目中，峮峮主動向王仁甫約定「賽外賽」賭局，只要任一方獲勝，就可以畫對方的臉，王仁甫一聽爽快答應：「我接受你的挑戰！」並反問峮峮：「我可以問一下你有保意外險、醫療險嗎？」接著再警告峮峮：「兩個都會用到喔！」兩人為了要畫對方的臉卯足全力，誰也不讓誰，火藥味十足。
還有一關遊戲，孫協志、許孟哲、草爺、張兆志穿上狗狗裝化身牧羊人，在羊群中奔跑趕羊，製作單位並規定只能發出「汪汪」聲，四個男人的萌樣十分逗趣，精彩內容將於本週日（5/21）晚間8點於中視《飢餓遊戲》播出。