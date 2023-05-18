國民黨徵召侯友宜選2024 柯文哲呼籲先讓郭台銘冷靜
國民黨主席朱立倫昨日在中常會上宣布，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（18）日表示，這樣的結果對郭台銘來說一定很shock（震驚），如果他是郭台銘的朋友，不會在此時去拜訪，先讓郭台銘冷靜一下。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲上午出席民眾黨舉辦青年委員會招募記者會，會後接受媒體聯訪，對於郭台銘未獲國民黨徵召參選，柯文哲表示，他有跟郭台銘講 :「等你冷靜一、兩天再說吧」，若是郭台銘的朋友，不會在這時候去搞什麼動作，這件事對郭來講很shocked（震驚），他一開始就說過，郭台銘都不知比賽規則，怎麼會去參加比賽？結果出來不管誰贏都會有問題，「當然結果跟我預料差不多」，一定會有不滿。
柯文哲指出，他也學到一課，一定要事先把比賽規則講清楚，你要比民調就比民調，幾家民調公司、樣本數多少、民調公司要怎麼抽出來，或（民調）到什麼時候為止，比賽還是要有比賽規則，今天最大問題就是「都公佈答案才開始講比賽規則，那為何不早一點講？」
柯文哲重申，如果他是郭台銘朋友，也不會這時候突然去拜訪，讓他（郭台銘）冷靜一下，他每次說生氣時不要做決定，這也是他當市長後學到的一課，讓郭台銘calm down一下。