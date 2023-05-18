國民黨正式徵召侯友宜　新北議會民進黨團籲侯辭市長選總統

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北議會民進黨團副總召張維倩表示，侯友宜參選總統沒有給市民留下好名聲，而是留下一個常常流標、執行率落後的新北市爛攤；舉例新北市核定有23座中央補助前瞻預算的停車場，截至去年底只完工9案，2022年時還有12座進度不到50％，痛批侯友宜不要只會用疫情和烏俄戰爭當作缺工缺料的藉口，沒有替新北市民解決問題，現在更拋棄了新北市民，要侯說清楚講明白。
新北議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，從27年前台灣人自己選總統以來，三個帶職參選總統的都是國民黨籍，前面兩個下場都不好，現任國民黨主席朱立倫失敗，前高雄市長韓國瑜也失敗；痛批侯友宜昨天起接受徵召，但既不請辭也不請假，要到九月份才請假，直呼侯友宜真的是「時間管理大師」，真的打算白天上班晚上輔選週末繼續跑選舉，怎麼可能把新北市政做好？更奇怪的是，該辭的明明是侯友宜，結果居然傳出新北市副市長謝政達要辭職，去幫侯友宜選總統，簡直是本末倒置。
新北議會民進黨團書記長林秉宥表示，侯友宜拍拍屁股去選總統，最難過的還是新北市民，新北市的社會案件對比其他縣市相當頻繁，從去年的恩恩案到新北市頻繁的槍擊事件、五股觀音坑溪橋斷、中和弱勢悲歌伴屍案等，至今對市民一句道歉都沒有；預言新北市政跛腳就是從侯友宜宣布參選開始，尤其許多局處首長可能跟著離開加入競選團隊，留下的團隊在侯友宜落跑之後恐將失控成為一個個的地雷，直言侯的後院即將失火，野火即將燎原。
記者會除了除了民進黨團幹部出席外，同黨市議員蘇錦雄、翁震州、彭一書、戴瑋姍、張錦豪、張嘉玲、顏蔚慈、鍾宏仁、李宇翔、黃淑君、林銘仁、陳乃瑜、山田摩衣、黃俊哲也都出席助陣，痛批侯友宜「無心市政、市長辭職」，表達民進黨議會黨團的憤怒。
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。