影／藍徵召侯友宜選總統　朱立倫：郭台銘是重返執政最重要的夥伴

國民黨正式徵召侯友宜　新北議會民進黨團籲侯辭市長選總統

▲在國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜請辭市長專心選總統。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
▲在國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北市議會民進黨團召開記者會呼籲侯友宜請辭市長專心選總統。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜昨日接受國民黨徵召，正式被提名參選2024總統大選，新北市議會民進黨團今（18）日召開記者會，指出侯友宜自己參選時說台灣「百廢待興」，實際上新北市政才是在他的心不在焉之下百廢待興，痛批侯友宜「無心市政、市長辭職」，呼籲侯友宜若無法好好當市長，不如比照2018年辭副市長參選市長模式，辭掉市長參選總統。

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新北議會民進黨團總召鄭宇恩表示，年初就曾勸過侯友宜市長，如果接受國民黨徵召參選2024，勢必無法兼顧市政，預見議會會有「腥風血雨」，這次總質詢就可以看到政黨之間對侯友宜參選有不同看法，造成議間產生衝突不和諧狀況，所以今天嚴正呼籲侯友宜市長請辭參選，因為他請假參選對不起市民，九月就要開始進行預算報告跟審查，侯友宜的請假計畫就是要迴避議會監督，民進黨團不能接受侯友宜指派任何一位代理市長上台報告預算及答詢。

新北議會民進黨團副總召張維倩表示，侯友宜參選總統沒有給市民留下好名聲，而是留下一個常常流標、執行率落後的新北市爛攤；舉例新北市核定有23座中央補助前瞻預算的停車場，截至去年底只完工9案，2022年時還有12座進度不到50％，痛批侯友宜不要只會用疫情和烏俄戰爭當作缺工缺料的藉口，沒有替新北市民解決問題，現在更拋棄了新北市民，要侯說清楚講明白。

新北議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，從27年前台灣人自己選總統以來，三個帶職參選總統的都是國民黨籍，前面兩個下場都不好，現任國民黨主席朱立倫失敗，前高雄市長韓國瑜也失敗；痛批侯友宜昨天起接受徵召，但既不請辭也不請假，要到九月份才請假，直呼侯友宜真的是「時間管理大師」，真的打算白天上班晚上輔選週末繼續跑選舉，怎麼可能把新北市政做好？更奇怪的是，該辭的明明是侯友宜，結果居然傳出新北市副市長謝政達要辭職，去幫侯友宜選總統，簡直是本末倒置。

新北議會民進黨團書記長林秉宥表示，侯友宜拍拍屁股去選總統，最難過的還是新北市民，新北市的社會案件對比其他縣市相當頻繁，從去年的恩恩案到新北市頻繁的槍擊事件、五股觀音坑溪橋斷、中和弱勢悲歌伴屍案等，至今對市民一句道歉都沒有；預言新北市政跛腳就是從侯友宜宣布參選開始，尤其許多局處首長可能跟著離開加入競選團隊，留下的團隊在侯友宜落跑之後恐將失控成為一個個的地雷，直言侯的後院即將失火，野火即將燎原。

▲國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北議會民進黨團書記長林秉宥預言侯友宜參選後新北市政開始跛腳，直言侯的後院即將失火，野火即將燎原。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
▲國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北議會民進黨團書記長林秉宥預言侯友宜參選後新北市政開始跛腳，直言侯的後院即將失火，野火即將燎原。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
記者會除了除了民進黨團幹部出席外，同黨市議員蘇錦雄、翁震州、彭一書、戴瑋姍、張錦豪、張嘉玲、顏蔚慈、鍾宏仁、李宇翔、黃淑君、林銘仁、陳乃瑜、山田摩衣、黃俊哲也都出席助陣，痛批侯友宜「無心市政、市長辭職」，表達民進黨議會黨團的憤怒。

▲在國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北市議會民進黨團召開記者會痛批侯友宜「無心市政、市長辭職」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）
▲在國民黨正式徵召侯友宜參選總統後，新北市議會民進黨團召開記者會痛批侯友宜「無心市政、市長辭職」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.18）

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