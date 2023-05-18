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黃國昌曝im.B詐騙集團羅東大樓　竟是陳歐珀競選後援會與辦公室

▲黃國昌曝im.B詐騙集團羅東大樓，竟是陳歐珀競選後援會與辦公室。 （圖／新頭殼）
▲黃國昌曝im.B詐騙集團羅東大樓，竟是陳歐珀競選後援會與辦公室。 （圖／新頭殼）

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前立法委員黃國昌今(18)日在臉書揭露，立法委員陳歐珀的服務處是由im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒與張淑芬兩位詐騙首腦無償提供使用，並砲轟陳歐珀之前面對媒體詢問是否認識曾耀鋒與張淑芬兩位詐騙主嫌時，僅回「只有數面之緣」，實在太過離譜，直言陳歐珀還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎？

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黃國昌前日就在臉書上揭露im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒在宜蘭五結的豪宅招待所，拿著被害人的血汗錢攏絡政商權貴，還在檢警調發動搜索前就剛好搶先脫產，給一名熊姓年輕人，他呼籲檢方深入調查行政院政務顧問陳振坤以及相關不法所得金流。前日發文中提及的「適時脫產」標的，除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在羅東公正路455號的辦公大樓。

據了解，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了登記了im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），之前也遷入了同樣是詐騙集團旗下「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。令人震驚的是，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為立法委員陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後也成為立法委員陳歐珀服務處，曾經掛上大大的招牌。而陳歐珀2020年的政治獻金申報中，就使用大樓的租金，既沒有他人幫忙出資的收入、也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦無償提供使用！

他想請問陳歐珀立委：這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就與你超級麻吉，一購入羅東精華區的辦公大樓，馬上就裝潢成你在羅東的競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助你競選，你還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎? 請陳歐珀立委自己老實交待，過去幾年收了曾耀鋒旗下的詐騙集團多少利益，請全部吐出來作為賠償被害者的基金！

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