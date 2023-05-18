黃國昌曝im.B詐騙集團羅東大樓　竟是陳歐珀競選後援會與辦公室

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據了解，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了登記了im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），之前也遷入了同樣是詐騙集團旗下「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。令人震驚的是，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為立法委員陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後也成為立法委員陳歐珀服務處，曾經掛上大大的招牌。而陳歐珀2020年的政治獻金申報中，就使用大樓的租金，既沒有他人幫忙出資的收入、也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦無償提供使用！
他想請問陳歐珀立委：這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就與你超級麻吉，一購入羅東精華區的辦公大樓，馬上就裝潢成你在羅東的競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助你競選，你還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎? 請陳歐珀立委自己老實交待，過去幾年收了曾耀鋒旗下的詐騙集團多少利益，請全部吐出來作為賠償被害者的基金！
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