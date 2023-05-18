《玩命關頭》系列「出到第11部」還超紅！影迷揭關鍵：絕對有人看
電影《玩命關頭X》昨（17）日上映，包含外傳《玩命關頭：特別行動》在內，此片為《玩命關頭》系列第11部電影作品，也是最終章的第一部，《玩命關頭》系列自第一集開始就逐漸累積許多鐵粉，但在成本高昂且續集聲浪備受挑戰的狀態下，為何還是持續推出新作品？對此就有PTT網友歸類出2關鍵，直言：「一定會有觀眾要看。」
記者賴禹妡/綜合報導
《玩命關頭》系列主打驚喜刺激的大場面，以及令人為之動容的「Family」情懷，除了最新上映的《玩命關頭X》，前面10部作品中全球票房最高為第7集，許多人為了緬懷主角保羅沃克的離世，紛紛進戲院支持，創下15億美元的紀錄，但即使是外傳《玩命關頭：特別行動》，全球票房也突破7億，此系列作品一直以來都深受鐵粉支持。
對此，有PTT網友分析，《玩命關頭》系列雖然已經出到第11部作品，但卻仍深受歡迎，主要原因就是有壯觀的大場面吸引觀眾，「不管好不好劇情爛不爛，只要電影有大場面都會有觀眾要看」、「這部成本高根本沒差，票房保證＋車商贊助，而且都有在安插新的演員，像巨石、史塔森、莎莉賽隆、約翰希南、水行俠，應該不管如何都會回本，只是看賺多賺少而已」。
也有人指出，《玩命關頭》系列不只飆車，也透過轉型帶給觀眾不同的看點，「7還有歌曲音樂加成，能算緬懷作的上乘之作」、「轉型才紅的，只飆車拍不了那麼多集」、「我記得台灣票房前十就有兩部玩命關頭，說明大眾其實蠻愛看，當然會一直拍」。