連勝文用岳飛比喻郭台銘 柯文哲笑說：人常下意識講實話
國民黨主席朱立倫昨日在中常會上宣布，徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。國民黨副主席連勝文則以「岳飛」形容郭台銘，雖非皇帝卻是大英雄，民眾黨主席柯文哲今（18）日笑說 :「有時人常在下意識就講出了實話，所以郭台銘『被岳飛掉了』！」
記者呂炯昌／台北報導
在國民黨宣布徵招侯友宜參選後，連勝文在臉書發文稱，「岳飛不是皇帝，卻是人民心中千古傳頌的大英雄！真心期待郭董事長能加入國民黨的團隊，共同奮戰，重返執政！我們許多產業競爭力都已經落後國際，甚至電動車產業還遠遠落後中國大陸！希望郭董未來在執政團隊中能夠扮演關鍵的力量，共同帶領中華民國，走出困境，重返榮耀！」文章一出引發熱議。
柯文哲上午出席民眾黨中央黨部舉辦青年委員會招募記者會，會後接受媒體聯訪被問到怎麼看連勝文比喻郭台銘是岳飛，但岳飛最後被砍頭？柯文哲笑回，「有時人常在下意識就講出了實話，所以郭台銘被岳飛掉了」；至於是否認為郭台名被國民黨設局，柯文哲先是嘆了一口氣，隨後直言：「呵呵，問說郭台銘是不是被設計？這留給國人去判斷吧，我實在不想講」。
針對520是否會舉辦大型造勢活動，柯文哲表示，台灣民眾黨提名他來選總統，總要有個啟動儀式，民眾黨不是有錢的政黨，是沒有錢的小黨，未來八個月選舉，不會刻意辦大型造勢活動。柯文哲說，「明白講，我們根本沒有那個錢，沒有錢，也辦不起」，辦大型造勢活動非常花錢，更不可能包下電視、報章雜誌廣告，這個他們也做不起，最多就是透過網路宣傳，所以5月20日的活動，對他們來講只是啟動儀式。
針對5月底將前往金門訪問，是否會依循郭台銘模式，柯文哲表示，金門也有投票人口，他去金門就像到台灣每個地方學習，爭取支持，拜訪朋友，金門本來就應該要去，不知到跟藍白合有何關係，金門是跟大陸最接近的地方，金門縣長也是台灣民眾黨員，總是去拜訪一下，聽一聽金門縣長的意見，跟什麼藍白合無關。