陳天仁嚮往「幸福婚姻」卻已心死 慘遭劈腿、施暴竟與性格有關
「象迷娘」陳天仁與周孝安上月鬧出婚變，過去時常於節目《11點熱炒店》分享婚姻日常的她，儘管最後與對方以離婚收場，仍照常錄影。陳天仁恢單後不避諱聊感情觀，她感嘆這輩子，還沒擁有過一段「幸福的婚姻」，也自認因爲習慣對另一半付出太多，才會導致自己不斷被劈腿。
記者侯家瑜/綜合報導
陳天仁分享小時候因為爸媽時常吵架，讓她害怕到不想回家，所以一直都嚮往有個幸福的婚姻，「我立志以後要交一個穩定的男友，大學畢業後就努力工作，一起存錢、買房、買車，結婚生小孩。」怎料高中的初戀， 卻讓陳天仁大受打擊、頻頻被劈腿，後來上大學不僅沒有遇轉機，反而反覆發生同樣事件，就算與長相稱不上帥哥的人交往，卻又被暴力以待，讓陳天仁不禁感嘆：「這計畫我真的就放棄了。」她也強調無關前陣子的事，只是單純分享小時候的計畫。
後來陳天仁綜觀好友們的分析，理出自己時常在愛裡受傷的原因，是因為對另外一半太好，氾濫的付出，會讓對方的姿態越來越高，而她也承諾會再調整狀態，就算之後遇到不錯的對象，也會花更多時間去了解。
※【NOWnews 今日新聞
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