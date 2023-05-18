台灣麥當勞徵900名正職！面試送大麥克　經理起薪5萬7200元

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麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示：「在全台2萬2000名員工中，目前45歲以上佔總數17%、逾3800人，其中更有逾1成已超過60歲；且中高齡員工超過3成在職都在10年以上。」
為了讓中高齡員工可快速上手，在工作環境規劃上，特意將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大，並減輕手持料理器具的重量。新加入的中高齡員工甚至有「充電時間」，先以觀看教材的靜態學習為主，再適時調整訓練進度，不用憂心跟不上。
除招募中高齡，麥當勞也歡迎社會新鮮人與年輕族群加入，若有興趣從事管理工作，即便無經驗也可應徵餐廳襄理，透過培訓制度與升遷管道成為餐廳CEO。麥當勞表示，除了廣招600名正職服務員，另同步招募300名正職管理組，餐廳襄理起薪含輪值津貼破4萬元、經理起薪5萬7200元，加上年終及奬金的年薪可達150萬。
迎接畢業季到來，104人力銀行也宣佈，因疫情停辦三年的「一對一、面對面」履歷健診，將於6月2日在台北文創大樓擴大舉辦。104人力銀行行銷長張寶玲指出，短短一個月來已有近200家企業、逾300位企業人資與用人主管，願意在當天無償幫上千名畢業生履歷健診，歡迎沒有工作經驗的畢業、或是不知怎麼寫履歷的求職者報名卡位。