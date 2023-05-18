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台灣麥當勞徵900名正職！面試送大麥克　經理起薪5萬7200元

▲台灣麥當勞宣佈廣招900名正職，體驗工作內容就送大麥克，其中經理起薪5萬7200元，年薪可達150萬。（圖／取自台灣麥當勞季報）
▲台灣麥當勞宣佈廣招900名正職，體驗工作內容就送大麥克，其中經理起薪5萬7200元，年薪可達150萬。（圖／取自台灣麥當勞季報）

記者黃韻文/綜合報導

台灣麥當勞宣佈今年廣招600名正職服務員，並於5月21日、22日連兩天，在全台餐廳舉辦職場體驗活動，讓求職者可到最近的麥當勞當場體驗工作內容，還能直接面試，完成流程就送大麥克兌換券。此外，今年同步招募300名正職管理組，包括餐廳襄理起薪突破4萬元、經理起薪5萬7200元，若加上年終及獎金，年薪將可達150萬元。

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台灣麥當勞廣招正職員工，對中高齡、二度就業、對餐飲有興趣的求職者招手。將於5月21日、5月22日兩天，在全台麥當勞餐廳舉辦「職場體驗」招募活動，每天3場、共超過2千場，讓求職者可到最近的麥當勞，現場體驗工作內容、瞭解薪資福利，還能直接面試卡位，完成體驗流程就送大麥克兌換券1張。

▲麥當勞永遠的一號餐，「大麥克」堪稱漢堡界經典中的經典，狂賣50年吃不膩。（圖／取自麥當勞官網）
▲麥當勞拿出經典的「大麥克」徵才，體驗工作內容就免費送。（圖／取自麥當勞官網）
麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示：「在全台2萬2000名員工中，目前45歲以上佔總數17%、逾3800人，其中更有逾1成已超過60歲；且中高齡員工超過3成在職都在10年以上。」

為了讓中高齡員工可快速上手，在工作環境規劃上，特意將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大，並減輕手持料理器具的重量。新加入的中高齡員工甚至有「充電時間」，先以觀看教材的靜態學習為主，再適時調整訓練進度，不用憂心跟不上。

除招募中高齡，麥當勞也歡迎社會新鮮人與年輕族群加入，若有興趣從事管理工作，即便無經驗也可應徵餐廳襄理，透過培訓制度與升遷管道成為餐廳CEO。麥當勞表示，除了廣招600名正職服務員，另同步招募300名正職管理組，餐廳襄理起薪含輪值津貼破4萬元、經理起薪5萬7200元，加上年終及奬金的年薪可達150萬。

迎接畢業季到來，104人力銀行也宣佈，因疫情停辦三年的「一對一、面對面」履歷健診，將於6月2日在台北文創大樓擴大舉辦。104人力銀行行銷長張寶玲指出，短短一個月來已有近200家企業、逾300位企業人資與用人主管，願意在當天無償幫上千名畢業生履歷健診，歡迎沒有工作經驗的畢業、或是不知怎麼寫履歷的求職者報名卡位。

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