田馥甄攻蛋門票5月27日開賣！打破舊習慣 「場場都有嘉賓」
田馥甄將於8月重返台北小巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會台北最終場，這次突破自己個人開唱紀錄橫跨兩周、連唱5場，場次依序是：8月5日、6日、11日至13日，演唱會還祭出5大驚喜，更放話5場演唱會皆有嘉賓，打破過往零嘉賓的習慣。田馥甄滿懷期待地表示：「去年高雄場肄業，讓我更珍惜能與大家用歌聲相會的機會。這次除了要唱好唱滿，也要把歌迷寵好寵滿，好期待大家一起來參加一一圓滿畢業典禮！」此外，主辦單位於今（18）日正式宣布門票開賣時間為5月27日早上11點在拓元售票系統。
記者吳雨婕/綜合報導
從2020年台北首站4場開跑，2022年移師高雄站2場，加上這次台北最終5場，也呼應了演唱會主題「一一」共11場的數字密碼，有別於前6場的內容，這次開賣前主辦單位搶先曝光田馥甄將獻給樂迷們的5大驚喜，首先是5場演出皆有特別嘉賓，有別過往演唱會總是零嘉賓安排；第二驚喜是全新單曲首度曝光演唱，面對粉絲們敲碗著新作品，田馥甄允諾屆時將限定在這次演唱會期間裡首唱新歌。
第三驚喜是歌單翻新，每回開唱時曲目安排總是引來粉絲熱議，總是有渴望想聽到的、或是冷門好歌、或是住在心裡面的那首專屬情歌，這次歌單歷經多次會議討論，田馥甄甚至一度在社群發文做線上民調，這次最終場歌單上呈現出新樣貌：「歌迷許願歌曲（應該）都點得到。」希望做到沒有遺珠歌曲；第四與第五大驚喜則是無論在舞台設計、服裝造型上都是全新登場，與團隊討論後將重金打造全新版本的舞台呈現。
對於祭出台北最終場的5大驚喜內容，田馥甄表示：「對我來說，每一次的歌唱都是無法複製的一期一會。這次演出，像是畢業典禮，想把好聽好看，自己欣賞的，喜歡的，親愛的，還有今年答應一定會交出的功課全新單曲，都搬上台與你們分享。」