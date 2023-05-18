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接見英國前首相特拉斯　賴清德：台灣會堅定發揮民主及經濟力量

▲副總統賴清德今日接見英國前首相特拉斯，致詞強調台灣作為民主陣營的一份子，一定會堅定發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德今日接見英國前首相特拉斯，致詞強調台灣作為民主陣營的一份子，一定會堅定發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

副總統賴清德今（18）日上午接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)，感謝特拉斯以行動表達對民主台灣的支持，也強調台灣作為民主陣營的一份子，一定會堅定站在第一島鏈上，發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定。

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賴清德致詞時首先歡迎下議員特拉斯，在兩岸情勢緊張之際來訪，以行動表達對台灣的支持，顯得更加珍貴，而特拉斯基於對民主自由價值的堅持，轉而對民主台灣的支持，從外交部長到首相任內，積極深化台英兩國關係，促成臺英國防與安全的雙邊會談，同時建議加強雙邊貿易夥伴關係，具體深化彼此合作基礎。

賴清德說，特拉斯多次在英國及G7等國際場合中，呼籲7大工業國支持台灣，確保台灣有保護自己的能力。在俄羅斯攻打烏克蘭之後，特拉斯也大聲疾呼，民主陣營應該團結合作，維護印太地區和平與穩定，避免台灣步上烏克蘭後塵。

賴清德提到，英國政府自2021年起多次重申台海和平穩定的重要性，這攸關台灣的生存發展。此外印太的和平穩定影響到世界各國的利益，也符合英國的利益，世界各民主國家都應該要共同捍衛。

賴清德表示，特拉斯於昨日演講中，不僅肯定民主台灣，支持台灣的生存發展，並強調「Your future is our future」，令人非常感動、也非常感激。

賴清德認為，在俄羅斯攻打烏克蘭之後，面對中國的崛起影響到印太和平與穩定，民主陣營應該要團結合作，才能達到和平的目標。台灣作為民主陣營的一份子，擁有活潑的民主活力，一定會堅定站在第一島鏈上，發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定，也希望英國與世界各國民主陣營能支持台灣。

最後賴清德也祝福首次來台的特拉斯此行平安順利，對台灣的民主力量、多元社會及自由價值留下深刻印象；也歡迎特拉斯未來有機會到台灣南部、東部走走，看見更完整的台灣。

特拉斯致詞時表示，非常榮幸來台訪問並發表演講。此次訪台是因為相信台灣是非常蓬勃的民主，是值得保護的民主，且自由價值值得被保護。

特拉斯指出，對於台灣的經濟成長，以及從半導體到珍珠奶茶等各領域產業蓬勃發展，她感到印象深刻。英國以及西方國家都可以從台灣的自由企業學到很多。

特拉斯認為，更重要的台灣是一個自由社會，人民能夠打造自己的生活並掌控自己的未來。在全世界面臨威權體制與自由民主之間越來越增強的對抗之際，她相信作為自由民主國家應該共同合作，保護生活方式，以及它為人民所帶來的好處。

特拉斯說，此行來到台灣，是因為相信台英間應建立更緊密的經濟連結，並確保台灣有能力可以自我保護。此外英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，她非常希望能看到台灣成為會員，並盼未來幾年台英之間能建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。

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