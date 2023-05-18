GIGI通告費弄丟！好心人整包歸還 他嘆「一國家」掉錢後果慘
八大綜合台《WTO姐妹會》節目討論「在台灣令你感到幸福的瞬間」，大家對台灣人情味濃厚、拾金不昧、行人綠燈倒數秒數制度完善等，都印象深刻，來賓GIGI提到有次工作結束回家，途中她把通告費搞丟，「我在車上睡著了，整包錢就掉在車上，直到回家才發現，趕緊連絡車隊，幸好有人撿到而且錢都沒有少。」來自馬來西亞的Jinn與美國Nicole深有同感，他們也曾經在台灣掉過錢包、手機，最後都能順利找回，Jinn表示，在馬來西亞只要在路上掉錢包，就不會再找到，覺得台灣很棒。
記者侯家瑜/綜合報導
節目邀請新住民及外國人士分享在台灣生活幸福的瞬間，主持人莎莎分享曾看過的文章寫到，在台灣只要用銅板價買早餐就能擁有好心情，因為早餐店店員總會稱呼客人「帥哥」、「美女」，來自香港的Jenny也認同說：「我在菜市場也常有人稱讚我美女，但他們後面都會接著說『100塊，快收攤了，快來買』。」來賓洪都拉斯遇到有民眾說他很帥，好奇問「為什麼」，對方直言：「你在電視上好老喔，本人比電視上好看！」讓他哭笑不得。
台灣除了讓新住民感受到處處有人情味，但也有令他們感到「驚訝」的地方，像是台灣的結帳方式，有時需要先付，有時又是吃完再付錢，讓新住民感到很複雜。洪都拉斯自曝他去吃滷肉飯，店家的點餐方式令人一度想逃跑，「要掃QR Code點餐，老實講我不太會用，掃描半天掃不出來，我問店家可以不用掃嗎？對方說不行，我點餐就點很久。」自虧自己老先生不會用手機，一旁的GIGI不忍表示：「以後你就打電話給我，我去幫你！」《WTO姐妹會》每週一至週五晚間11點於八大綜合台播出。