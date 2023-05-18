租屋補助出包5／租客快靠1招自救　崔媽媽痛批：對政府失去信賴

我是廣告 請繼續往下閱讀
崔媽媽基金會法務組長曹筱筠點出營建署流程缺失，主要在於第一次審核時，是透過第一類謄本、第二類謄本去查驗，當透過地籍圖資辨別系統查驗，有合法門牌的租屋處就會輕鬆通過，等發放補助金數月後，營建署才開始第二階段審查稅捐單位，查看持有房屋的屋主，是否有變更使用用途，是否為住商混合、營業用等，導致出現烏龍審核案件的漏洞，事後才來向租客討回補助金。
政府若想追回烏龍補助金，按照法律流程會先書面通知、發簡訊等，告知租屋補助金額終止，且要求退還誤發的補助金額。當民眾看到「恐有不當得利」可能就會心生恐懼，同意歸還補助金額。但實際上有許多租屋民眾，確實需要這筆租屋補助金額，由於租屋補助為政府的福利政策，因此沒有辦法跟消保官件申訴，建議租客可以在收到「行政處分書」後，提起訴願爭取協商空間。
若是沒有訴願書，租客就需要立刻繳回誤發的補助金，但用訴願書可爭取延後一個月的時間，可以跟政府協商及對話，要求政府也要負起部分責任，像是終止發放租屋補助後，不要追回已發放的補助金額，若是訴願後對結果不滿意，租客才可以進一步提出行政訴訟，若是有困難也可以向公益團體尋求幫助。
曹筱筠無奈指出，去（2022）年有一位年約18歲的孩子申請租屋補助通過，領取一個月後又被通知「未滿20歲資格不符合」，要求退還補助金額，但對當事人來講那就是一筆救命錢，而政府也確實有審核過程上的疏失，即便停止發放烏龍審核的補助金，但對於真的有需求的民眾，也不應該追回補助金額，讓民眾失去對政府的信賴。