浪漫是一種瘋！《浪漫醫生金師傅3》為何是必看人生神劇？

《浪漫醫生金師傅》不單單是醫療職人劇，而是在醫護人員的辛酸和生離死別間，抓住那絲人性光輝。如同「金師傅」為何會被叫做「浪漫醫生」？不是因為他是愛情事業兩把抓的情聖，而是為了救人的那股心中執念，「有時候不瘋一點，就達不到那樣境界，那個境界，金師傅稱之為『浪漫』。」這種將信念堅持到極致的「浪漫」和瘋狂，正因為是大多數人所欠缺了，所以看來更為過癮。
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外傷中心主任，同時也是對手的車鎮萬（李璟榮飾演），要求金師傅先救人，但金師傅不顧壓力，選擇替國手先修復神經，就是知道對於運動選手來說，如果斷送了生涯，才是生不如死。然而說來容易，在那十萬火急的情況下，如何掙扎著做出判斷，如同劇中那句「當醫生最痛苦的時候，就是為病人做抉擇的時候。」細膩的情感和對峙，都是讓人目不轉睛的關鍵。
這季新出現的「車鎮萬」，其實就是李聖經所飾演的車恩彩的父親，醫生每天面對的不只是病人的人生課題，還有自己的。車鎮萬過去和「金師傅」夫勇周曾是「巨山醫學院的C羅與梅西」，醫術不相上下的兩人，之所以走向截然不同的道路，也代表他們價值觀的極大不同。
不過以「浪漫」自稱、病患第一的金師傅，當被車鎮萬點出「是否有重視醫生」時，他堅如磐石的信念，首次出現微小的裂縫。車鎮萬與其說是反派，倒不如說是另一個思考面向，如果說第一季聚焦的是病患，第二季講名利與權力，那麼這一季我們看到的，是「醫生與病患」到底孰者重要的議題。從更多的手術、醫療案例，我們也漸漸體會到那難以言喻的難處，絕對讓喜愛醫療劇與人生議題的愛好者更過癮。
金師傅和車鎮萬兩人的碰撞和衝突，正正帶出了全劇的核心價值，金師傅說：「難道你就沒有理想嗎？你到底只剩下什麼？怨恨、後悔、憤怒、背叛？」而車鎮萬與車恩彩父女也同樣因為有著不同信念而分道揚鑣，到底家人之間能否有機會和解，代表著「體系和制度」的車鎮萬，如何在責任與現實找到平衡，也都是後續關注的重點。
《浪漫醫生金師傅3》從開播就備受矚目，共計將播出16集。每集藉由不同的病患和議題，都帶給我們不同的溫暖和省思。究竟「金師傅」還會帶給我們多少感動？以及鐵粉最期待的「柳演錫是否回歸」？就讓我們拭目以待。《浪漫醫生金師傅3》在Disney+獨家熱播中，每周五、六晚間10:30更新。