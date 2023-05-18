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浪漫是一種瘋！《浪漫醫生金師傅3》為何是必看人生神劇？

▲金師傅的「浪漫」哲學，成為一代人的人生導師。（圖/品牌提供）
▲金師傅的「浪漫」哲學，成為一代人的人生導師。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

等待3年，《浪漫醫生金師傅》回來啦！從第一季搭擋徐玄振、柳演錫就開出紅盤，再到第二季帶領安孝燮、李聖經成長，韓石圭此次再度回歸，當然也帶來更多發人省思的故事。這部被譽為「人生韓劇」的神作，到了第三季也絲毫不遜色，其中「浪漫」的哲學，更讓「金師傅」成為一代人的人生導師。

《浪漫醫生金師傅》不單單是醫療職人劇，而是在醫護人員的辛酸和生離死別間，抓住那絲人性光輝。如同「金師傅」為何會被叫做「浪漫醫生」？不是因為他是愛情事業兩把抓的情聖，而是為了救人的那股心中執念，「有時候不瘋一點，就達不到那樣境界，那個境界，金師傅稱之為『浪漫』。」這種將信念堅持到極致的「浪漫」和瘋狂，正因為是大多數人所欠缺了，所以看來更為過癮。

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▲醫生最痛苦的，就是為病人做抉擇的時候。（圖/品牌提供）
▲醫生最痛苦的，就是為病人做抉擇的時候。（圖/品牌提供）
然而醫生救人是天命，金師傅的「浪漫」，卻在於他不只是救人的命，也在乎比人命更重要的東西。像是在《浪漫醫生金師傅3》的第四集中，傷重病危且神經斷裂而被送到醫院的滑雪國手。到底該先保住一命，還是守護對他而言可能比命更重要的東西？

外傷中心主任，同時也是對手的車鎮萬（李璟榮飾演），要求金師傅先救人，但金師傅不顧壓力，選擇替國手先修復神經，就是知道對於運動選手來說，如果斷送了生涯，才是生不如死。然而說來容易，在那十萬火急的情況下，如何掙扎著做出判斷，如同劇中那句「當醫生最痛苦的時候，就是為病人做抉擇的時候。」細膩的情感和對峙，都是讓人目不轉睛的關鍵。

▲新角色「車鎮萬」是李聖經所飾演的車恩彩的父親。（圖/品牌提供）
▲新角色「車鎮萬」是李聖經所飾演的車恩彩的父親。（圖/品牌提供）
這季新出現的「車鎮萬」，其實就是李聖經所飾演的車恩彩的父親，醫生每天面對的不只是病人的人生課題，還有自己的。車鎮萬過去和「金師傅」夫勇周曾是「巨山醫學院的C羅與梅西」，醫術不相上下的兩人，之所以走向截然不同的道路，也代表他們價值觀的極大不同。

不過以「浪漫」自稱、病患第一的金師傅，當被車鎮萬點出「是否有重視醫生」時，他堅如磐石的信念，首次出現微小的裂縫。車鎮萬與其說是反派，倒不如說是另一個思考面向，如果說第一季聚焦的是病患，第二季講名利與權力，那麼這一季我們看到的，是「醫生與病患」到底孰者重要的議題。從更多的手術、醫療案例，我們也漸漸體會到那難以言喻的難處，絕對讓喜愛醫療劇與人生議題的愛好者更過癮。

▲金師傅和車鎮萬的衝突，更代表理想和現實的對立。（圖/品牌提供）
▲金師傅和車鎮萬的衝突，更代表理想和現實的對立。（圖/品牌提供）
金師傅和車鎮萬兩人的碰撞和衝突，正正帶出了全劇的核心價值，金師傅說：「難道你就沒有理想嗎？你到底只剩下什麼？怨恨、後悔、憤怒、背叛？」而車鎮萬與車恩彩父女也同樣因為有著不同信念而分道揚鑣，到底家人之間能否有機會和解，代表著「體系和制度」的車鎮萬，如何在責任與現實找到平衡，也都是後續關注的重點。

《浪漫醫生金師傅3》從開播就備受矚目，共計將播出16集。每集藉由不同的病患和議題，都帶給我們不同的溫暖和省思。究竟「金師傅」還會帶給我們多少感動？以及鐵粉最期待的「柳演錫是否回歸」？就讓我們拭目以待。《浪漫醫生金師傅3》在Disney+獨家熱播中，每周五、六晚間10:30更新。

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