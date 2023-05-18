九把刀新作「春風演男主角」！台語撩宋芸樺　預告片驚見超萌反差

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施文彬提到自己在2021年疫情期間沒有太多演唱工作邀約的狀況下，在歌手李芷婷的YT直播現場唱了〈再會吧！心愛的無緣的人〉，沒想到創下了百萬點閱的紀錄，也讓許多創作電視劇甚至是九把刀都被這首1995年的經典台語歌曲打動！因此當九把刀向施文彬提議以單純鋼琴配樂來重新詮釋這首歌曲時，他二話不說立刻應允這次的合作，也成了《請問，還有哪裡需要加強》電影插曲。九把刀則說這首歌是自己每天都會哼唱的歌，又搞笑說：「我在跟高鳴晟剪《月老》的時候，覺得阿晟長得很像施文彬，所以應該是一種植入吧？！」
在九把刀的小說《精準的失控》因為一場車禍肇事殺人事件為開端，卻發展出一連串充滿奇幻異想的故事，甚至還有時空交錯重疊的情境，編導九把刀對於這次《請問，還有哪裡需要加強》的劇本說到：「我在《精準的失控》書中挑了最可愛的一段出來拍。裡面有一個黑幫的世界，想要呈現出這個黑幫是一群可愛的兄弟，談戀愛讓劇中角色都變得更可愛。」除了春風飾演的泰哥之外，又增添一些配角讓這個故事更加立體，尤其是春風身邊幾個重要的周邊人物，像是飾演長腳的柯震東、魚仔的蔡昌憲和Brian的小應，都是具有畫龍點睛「笑」果的角色。
泰哥（春風飾演）在一次黑道火拚中身受重傷，躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺飾演）的理髮廳，在阿芬的掩護下躲過一劫。為了報答阿芬，大難不死的泰哥交代所有幫派小弟獻出熱騰騰的腦袋，讓阿芬練習剪！剪！剪！
不打不相識，阿芬的心逐漸被魯小小的泰哥撬開，但火拚事件的幕後黑手卻也讓泰哥腹背受敵，他要如何在求愛與復仇間，展現男子漢的浪漫與尊嚴？