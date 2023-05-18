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九把刀新作「春風演男主角」！台語撩宋芸樺　預告片驚見超萌反差

▲《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀小說《精準的失控》中最可愛的一段。（圖／麻吉砥加提供）
▲《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀小說《精準的失控》中最可愛的一段。（圖／麻吉砥加提供）

記者楊穎軒／綜合報導

即將在暑假7月底上映的九把刀第四號作品《請問，還有哪裡需要加強》，今（18日）推出首支電影預告，一開始就可以看到宋芸樺飾演的洗頭妹從後面環抱著春風甜蜜的鏡頭，但是愛上黑社會老大到底會讓他們發生什麼樣的曲折情節？在短短1分半鐘的預告就已經透露一些端倪，觀眾不僅看到了春風可愛、溫柔的一面，還有他臉被亂塗的扮醜樣子跟他平常的嘻哈感有著滿大的反差萌，同時又展露出兄弟充滿狠勁砍殺的一面。《請問，還有哪裡需要加強》呈現出非常不一樣的愛情喜劇，更可以看到春風與宋芸樺精彩的表演！

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在預告中因為春風的黑社會背景，讓宋芸樺在愛上春風感到非常忐忑，還警告他如果哪一天不愛她了，不可以把她全家殺光光！此時當施文彬的歌聲一出來時，也開始把整個電影的氛圍推到了一個高潮，這次為了《請問，還有哪裡需要加強》電影，劇組特別找來施文彬為這首〈再會啦！心愛的無緣的人〉重新翻唱，一開腔就讓觀眾完全陷入他魔性的嗓音中！將於7月28日上映的《請問，還有哪裡需要加強》勢必成為今年最受歡迎的愛情喜劇。

▲▼春風在《請問，還有哪裡需要加強》演黑道兄弟愛上洗頭小妹宋芸樺。（圖／翻攝自請問還有哪裡需要加強YouTube）
▲▼春風在《請問，還有哪裡需要加強》演黑道兄弟，愛上洗頭小妹宋芸樺。（圖／翻攝自請問還有哪裡需要加強YouTube）
▲▼春風在《請問，還有哪裡需要加強》演黑道兄弟。（圖／翻攝自請問還有哪裡需要加強YouTube）
施文彬提到自己在2021年疫情期間沒有太多演唱工作邀約的狀況下，在歌手李芷婷的YT直播現場唱了〈再會吧！心愛的無緣的人〉，沒想到創下了百萬點閱的紀錄，也讓許多創作電視劇甚至是九把刀都被這首1995年的經典台語歌曲打動！因此當九把刀向施文彬提議以單純鋼琴配樂來重新詮釋這首歌曲時，他二話不說立刻應允這次的合作，也成了《請問，還有哪裡需要加強》電影插曲。九把刀則說這首歌是自己每天都會哼唱的歌，又搞笑說：「我在跟高鳴晟剪《月老》的時候，覺得阿晟長得很像施文彬，所以應該是一種植入吧？！」

在九把刀的小說《精準的失控》因為一場車禍肇事殺人事件為開端，卻發展出一連串充滿奇幻異想的故事，甚至還有時空交錯重疊的情境，編導九把刀對於這次《請問，還有哪裡需要加強》的劇本說到：「我在《精準的失控》書中挑了最可愛的一段出來拍。裡面有一個黑幫的世界，想要呈現出這個黑幫是一群可愛的兄弟，談戀愛讓劇中角色都變得更可愛。」除了春風飾演的泰哥之外，又增添一些配角讓這個故事更加立體，尤其是春風身邊幾個重要的周邊人物，像是飾演長腳的柯震東、魚仔的蔡昌憲和Brian的小應，都是具有畫龍點睛「笑」果的角色。

泰哥（春風飾演）在一次黑道火拚中身受重傷，躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺飾演）的理髮廳，在阿芬的掩護下躲過一劫。為了報答阿芬，大難不死的泰哥交代所有幫派小弟獻出熱騰騰的腦袋，讓阿芬練習剪！剪！剪！

不打不相識，阿芬的心逐漸被魯小小的泰哥撬開，但火拚事件的幕後黑手卻也讓泰哥腹背受敵，他要如何在求愛與復仇間，展現男子漢的浪漫與尊嚴？


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