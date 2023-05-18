高教崩盤在即、中國搶招　民眾黨團籲教育部勿消極以對

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近年許多大專院校因少子女化浪潮，屢傳停招或停辦，學生總數逐年減少，參與統測或技職教育的人數雪崩式下降，再加上中國高教祭出低門檻對台搶招生，恐加劇台灣人才荒。台灣民眾黨立院黨團今（18）日呼籲教育部完善學校退場或轉型機制，重新提升技職教育發展，並促進產學合作與介接，減少人才與社會實際需求的落差，別消極以對。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、副總召賴香伶今（18）日召開「高教崩盤、中國搶招 教育部別消極以對！」記者會。張其祿指出，根據美國中情局《世界概況》報告，已開發國家生育率應達到2.00，才能維持出生與死亡率的平衡，然而我國生育率僅1.07，「生不如死」成國安危機。少子化嚴重衝擊教育現場，2022年各級學校學生較2017年減少30萬人，連清大、台師大、中興等知名學府都面臨缺額問題，部分私校申請入學缺額高達90%，一旦列入專案輔導，猶如病患被推入安寧病房，真的在等死，如何平順進行私校退場或轉型，同時兼顧學生權益，是政府必須面對的核心問題。張其祿表示，當前我國高教陷入崩盤危機，中國又祭出入學低門檻「惠台措施」，可能加劇台灣人才流失。以福建省福州大學為例，該校只要求台灣學生學測國英數任一科達到均標即可，等同招攬我國超過70%的學生。反觀台灣今年數間老牌私立大學二階報名比例較去年下降逾10％，中國還連續4年禁止陸生來台，高教缺少陸生及國際生源，此消彼長，台灣高教發展挑戰更為嚴峻。張其祿直言，近期大學文憑是否符合社會需求引發爭論。政府必須重新思考教育的目標與價值，其中振興「技職教育」，可視為重塑教育體系重要一環，產官學共同合作與努力，在教學設計中介接產業真實需求，以改善學用落差造成的新鮮人就業困境與人才荒問題。賴香伶表示，2023年統一入學測驗考生為80,956人，相較於2013年的157,837人，考生幾乎減半，而早在2016年統測人數首度低於學測之後，統、學測人數差距越來越大，除了少子化之外，政府或社會對於技職教育的不重視也是一大主因。技職教育成效不彰，一定程度影響青年失業率，不僅影響產業結構，甚至導致缺工，政府卻始終將目光放在「及格人數」，四處宣揚及格與合格人數上升，似乎搞不清楚問題嚴重性。賴香伶指出，日德等國都非常強調「產學合作」，官方更在其中扮演重要角色，卻看不到台灣政府發揮職能。以斥資160億的《青年就業投資方案》為例，不僅達不到預估目標，受惠學生甚至比計畫執行前更少，無法有效弭平學校與業界落差，所謂的產學合作只是「做半套」。賴香伶表示，學校應落實職涯教育的多元選擇，提高學生多元職業、技能的探索及學習，同時強調政府職能，推行產官學合作，鼓勵學校調整教學方向，減少人才與現實需求間的落差，並讓技職教育內容彈性化，進一步發展各職校的特色本位課程，唯有教學內容具專業與就業導向，方可有效提升台灣技職教育的品質。