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超狂！Coldplay嗨翻高雄　2場10萬張演唱會門票6分鐘就完售

▲英倫天團Coldplay高雄2場演唱會，總共10萬張門票開賣6分鐘完售。（圖／Live Nation Taiwan提供 ）
▲英倫天團Coldplay高雄2場演唱會，總共10萬張門票開賣6分鐘完售。（圖／Live Nation Taiwan提供 ）

記者吳雨婕/台北報導

英倫天團Coldplay宣布今年11月11日將於高雄世運主場館開唱，日前已經公開Coldplay演唱會票價資訊，最貴的VIP座位套票，要價新台幣22800元。昨（17）日稍早開放理想國會員優先購票，不過此套票已經在一開賣就完售，主辦單位同時宣布11月12日演唱會加場，而在今（18）日稍早2場演唱會總共10萬張門票一開賣，隨即在6分鐘內售完。

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理想國昨日在官方臉書公布Coldplay加場消息，因此Coldplay將於11月11日、12日一連2天在高雄世運主場館開唱，除了主辦單位在社群媒體上公布的票價資訊外，還祭出限量的Infinity Tickets票種，將在靠近演出時間另外釋出販售。Infinity Tickets是Coldplay每場演出都有的特殊票種，因為Coldplay團隊希望Coldplay的演出是任何人都可以負擔得起的，歌迷將有機會以新台幣800元的超低票價進場觀賞演出，而Infinity Tickets將以雙人套票形式販售，（每組票價為1600元），取票時由電腦從全場區域隨機配位，兩張票的座位或序號將為連號，每人限購一組。

▲Coldplay有望來台開唱。（圖／翻攝Coldplay IG）
▲▼Coldplay來台開唱，人氣超高，2場10萬張門票已售完。（圖／翻攝Coldplay IG、臉書）
▲Coldplay高雄場演唱會緊急加場。（圖／翻攝理想國臉書）
 
Coldplay的「Music Of The Spheres」世界巡迴演唱會已打破許多紀錄，本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。

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