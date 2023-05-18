展現台巴兩國友好邦誼！外交部常次俞大㵢訪巴拉圭 邀潘尼亞訪台
（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部拉美司副司長張自信今天表示，友邦巴拉圭4月30日完成總統大選，為彰顯重視台巴邦誼，外交部常次俞大㵢率團訪巴，並面邀巴國總統當選人潘尼亞擇期訪問台灣，就雙方可能合作及計畫交換意見。
外交部上午舉行例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司副司長張自信表示，友邦巴拉圭4月30日完成總統大選，為彰顯重視台巴邦誼，由俞大㵢率團訪巴，並代表總統蔡英文向巴拉圭總統阿布鐸、巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）當面表達祝賀，同時感謝阿布鐸執政以來對台灣加入國際組織案的堅定支持。
張自信指出，阿布鐸在接見俞大㵢後也發表推文指出，除了談論雙方關切的事項外，也感謝支持台巴邦誼，使得兩國關係更為鞏固。
張自信提到，俞大㵢在當地時間17號中午午宴總統當選人潘尼亞，並誠摯面邀擇期訪問台灣，針對兩國共同關切事項、未來可能合作交流的方向及計畫交換意見；但相關細節仍在規劃中，未來若有確定將適時說明。
張自信表示，過去台灣在友邦完成總統大選後，為表達對友邦的重視，都會例行由次長率團代表總統訪問並恭賀。
張自信說明，俞大㵢昨天抵達巴拉圭、預計明天離開，期間除晉見阿布鐸、午宴潘尼亞外，也去參觀雙方共同推動婦女賦權計畫的巧克力工廠等台巴合作計畫成果。（編輯：張良知）1120518