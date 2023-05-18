邀請馬來西亞清真產業　率領知名連鎖超商來台交流

2022年「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）指出，台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地排名第二，僅次於新加坡，顯示台灣已擁有穆斯林友善旅遊環境。17日高雄市政府海洋局於高雄福容大飯店舉辦台馬清真水產品商務對接活動，讓高雄水產品業者與馬來西亞連鎖超商一同交流認證成果。
記者賴正琳／綜合報導
高雄市政府海洋局表示，為讓高雄市水產品打入清真國際市場，自107年起便積極推動水產品清真認證輔導計畫，透過輔導業者取得清真認證及商務交流協助高雄水產品業者了解全球清真市場，迄今已輔導12家業者115項水產品取得清真認證，今年預計再新增20項水產品取得清真認證，認證產品相當豐富多元，品項包含龍虎斑、龍膽石斑、金目鱸、午仔魚以及鮪魚生魚片等生鮮品項，還有烏魚鬆、鱸魚淬、泰式檸檬鱸魚排、藥膳鱸魚湯、黃金鯧米粉相關的水產加工品。另外今年清真商務對接更特別邀請馬來西亞清真產業發展機構(HDC)及馬來西亞連鎖知名超商來台洽商，讓本次取得清真認證的梓官區漁會、永安區漁會、天時福水產及鮪軒等廠商，能夠與馬來西亞在地通路商進行面對面洽談，以取得大馬清真市場入場券。
台灣清真認證產業有限公司董事長鄭巧雯表示，感謝疫情以來海洋局及廠商在穆斯林市場的付出及支持，此次特別邀請馬來西亞清真產業發展機構(HDC)帶領團隊來台，進行面對面商務對談，相信馬來西亞進口商與本市廠商交易會談後，未來大馬市場必定能長期穩定成長。