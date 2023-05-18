產後乳房困擾多 醫師：借助隆乳或提乳手術找回自信

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談到女性在產後為何會面臨乳房萎縮、外擴或下垂的情況，萊佳形象美學診所張智皓醫師指出，很多人以為是「哺乳」造成的，其實並不盡然。女性在懷孕期間會讓脂肪和荷爾蒙都增加，罩杯升級，一旦在產後，乳房的脂肪和乳腺漸漸減少，原本被撐大的乳房皮膚少了支撐內容物，加上脹奶時撐大的「庫氏韌帶」彈性疲乏，所以胸部在產後會出現萎縮、外擴或下垂的情況。
「不少女性朋友在生產完之後，希望能恢復往日好身材而積極減肥，偏偏不當減肥也是原因之一。」張智皓如此說道。至於如何判定乳房萎縮、下垂和外擴，較簡單的方式就是將鎖骨中央和乳頭連成三角形，正三角形是一般理想的胸型，如果出現較扁的三角形或者高聳等腰三角形，那就是出現乳房外擴或者下垂的情況。
▲萊佳形象美學診所張智皓醫師指出，許多女性在產後為何會面臨乳房萎縮、外擴或下垂的情況。
乳房下垂有哪些症狀？輕中重度治療方式有差異？
張智皓表示，在臨床上判定乳房下垂有幾個比較明顯的症狀，包括：上胸不見、乳房外擴不集中，乳頭下垂看地上，關鍵就在乳房和乳房下緣線的相對位置。正常來說，乳頭應該明顯在乳房下緣線之上，輕度下垂則是乳頭在乳房下緣線之上附近一公分之內，中度下垂的乳房，乳頭將會在乳房下緣線以下1到3公分的距離，而重度下垂就是乳頭在乳房下下緣下方超過3公分。
在中度和重度有一個共通點，就是乳頭明顯朝下方地面看。此外，還有一種假性下垂，就是乳頭和乳房下皺褶的高度差不多，但是乳房組織大部分都集中在下半部。針對這些乳房困擾，張智皓強調，解決方式其實很簡單，輕度和中度的乳房下垂，可以透過隆乳手術搭配內提乳的懸吊固定來改善，達到集中托高的效果，賦予患者感到滿意的乳房新外型。
至於治療重度乳房下垂，現在也有更新的解決方案，張智皓醫師表示，重度或以上程度的乳房下垂，傳統以提乳手術恢復高度並調整乳頭位置，但是皮膚切除的面積大、傷口明顯且術後乳房美觀不足。而現今的隆乳式提乳手術，在提乳同時也置入矽膠，患者不僅可以擁有較豐滿的乳房，切除的皮膚組織少，傷口也較小，恢復比較快，方方面面都兼顧到，才能讓女性朋友擁有美好雙峰。
張智皓醫師也強調，在診間有不少媽媽希望隆乳之後還可以哺乳，其實這是沒有問題的，因為現今的隆乳手術，不會破壞乳管並保留乳腺的功能，以內視鏡的方式來進行，可以確保切口較小、手術疼痛感較低，恢復較快，不會干擾到正常生活。他也提醒民眾，解決產後乳房萎縮、外擴或下垂等情況，雖然看似簡單，還是要尋求專業醫師的協助，在找回年輕魅力和自信之餘，才能確保擁有好的手術品質和正常的乳房功能。
▲萊佳形象美學診所張智皓醫師指出，解決產後乳房萎縮、外擴或下垂等情況，雖然看似簡單，還是要尋求專業醫師的協助，圖／萊佳形象美學診所提供
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