小孩不愛喝水容易變胖！3招防水分流失：用「這個」泡水無糖又甜又消暑
胖小孩很可能是因為脫水的關係才變胖！營養師薛曉晶例舉2022年的研究指出，過度攝取鈉，進而增加體內水分的流失，是兒童肥胖的主要原因之一。台灣現已進入梅雨季，因溫差大有時天氣會突然變熱，導致孩子們攝取的水分不足，不喜歡喝水的孩子更加容易流失水分。為此，營養師薛曉晶在臉書粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》跟大家分享「每日水量建議」，也推薦以水果泡水增加甜味，讓孩子們慢慢地愛上喝水，同時也要多攝取含鉀的蔬菜和水果、避免高納食物，以維持體內鈉鉀平衡，預防脫水。
每日健康-每日都做得到的健康
此研究的對象為27名平均年齡為12歲肥胖的兒童，目的是評估肥胖兒童的水合狀態，以及水合與體成分、尿鈉排泄和營養攝入之間的關係。研究使用24小時尿液收集、尿液滲透壓和等來評估肥胖孩童的水合狀況。結果發現，有55%兒童的尿液滲透壓值過高，表示這些肥胖孩童有明顯的脫水現象。此外，有53%的兒童根據IVC / Ao指數判斷為脫水。因此當BMI、體脂率、體脂重和鈉攝取量越高時，肥胖程度也就越高。
因此，除了讓孩子攝取更多富含鉀的食物，如蔬菜和水果，維持體內鈉鉀平衡，以預防脫水外，更應該盡量避免攝取高鈉食物，並教育提升孩子正確的飲水量。
薛曉晶建議，如果孩子不喜歡喝水，可以嘗試一點有味道但不含糖的水，推薦甜菊葉水果水，將甜菊葉做為甜味來源，加入新鮮水果如蘋果、柳丁、葡萄等，浸泡一個晚上就可以當作水分的來源；等孩子慢慢養成喝水的習慣，可以將水果的量減少，大一點的孩子也可以加點薄荷，喝完有點涼涼的也很消暑，但太小的孩子就不適合，可能會覺得薄荷辣辣的。
兒童每日水量建議
薛曉晶建議，平時適當運動量的2至3歲孩童應攝取1000ml的水；4至8歲則1400-1600ml；其他年齡層和運動量的建議飲水量請看以下列表。
本文經 營養師薛曉晶 臉書粉專《營養師媽媽曉晶的生活筆記》授權報導
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