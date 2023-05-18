含糖飲料喝壞腎！腎醫推薦4安全飲品：「喝這個」才是保腎之道、拒絕添加珍珠、粉圓、芋圓

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糖尿病年輕化
而誰喝最多手搖飲？當然是年輕族群朋友們。根據2021年台灣腎病年報統計，每年新發生透析患者主診斷為糖尿病的比例，從2000年的34.4%，上升到2019年的47.9%。其中值得注意的是，在20至39歲的年輕族群當中，新發生透析患者主診斷為糖尿病的比例有逐年上升趨勢。這顯示糖尿病跟年輕人愛喝含糖飲料有絕對相關。
含糖飲料對腎臟的影響：
1．體重上升、肥胖：肥胖者血壓、血糖、血脂肪都會上升，間接影響到腎功能。
2．糖尿病：糖尿病為台灣洗腎排名第一名的原因，約佔45%。
3．尿酸過高、痛風：果糖在代謝過程中會產生腺嘌呤，接著轉變成尿酸，最後導致痛風。而痛風性腎病變也是洗腎的原因之一，不可不慎。
陳佑丞補充，含糖飲料喝多了也會造成脂肪肝。果糖主要在肝臟代謝，在代謝過程中會轉換成三酸甘油脂，進而堆積在肝臟，造成脂肪肝。
此外，陳佑丞也整理了多項研究結果，其中包括：
- 喝含糖飲料與蛋白尿、腎功能惡化相關。當一週喝超過7杯含糖飲料時，患上慢性腎臟病的風險會顯著增加；
- 平時喜歡喝飲料的人，經過短短8年的研究後，6%的受試者發生慢性腎臟病 (eGFR <60 或 eGFR 跟基準比下降超過30%)，且腎衰竭發生率較一般人高出61%；
- 喝含糖飲料與第二型糖尿病、心血管疾病及死亡率增加皆有顯著相關。
1．白開水：白開水永遠是最健康的飲品
2．選擇減糖、減脂、低熱量飲品：像是無糖茶、無糖豆漿、低脂鮮奶、黑咖啡等
3．含有膳食纖維較佳：可延緩血糖上升
4．添加料選用低熱量的：像是仙草、愛玉、蜂蜜、奇亞籽等，避免高熱量的添加物像珍珠、粉圓、芋圓等。
結論：
1．含糖飲料百害而無一利。
2．如果想要腎臟健康，就多喝白開水。
3．白開水喝太少也會造成腎臟損傷喔，一定要足量飲水。
本文經 陳佑丞醫師 臉書粉專《陳佑丞醫師・腎臟專科》授權報導
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