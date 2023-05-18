NBA季後賽／被熱火單節轟下46分　塞爾提克又一次在場上「神遊」

我是廣告 請繼續往下閱讀
末節4分47秒的暫停回來之後，塞爾提克守下了一個回合，有機會進一步縮小分差，但最終以Jaylen Brown外線倉促的出手沒進而結束。在場邊擔任球評的Reggie Miller說：「這個回合Tatum沒有拿到球。」下一個回合Brown和Al Horford打了擋拆配合，最終Horford外線出手投短，Miller在是強調「這是另一個回合Tatum沒拿到球」。Stan Van Gundy則補充說：「熱火確保Butler每一回合都能觸碰到球。」
比賽進入最後2分鐘，這時候Tatum拿到球了，但他連續兩回合發生走步違例，Jimmy Butler在另一端投進三分，比賽就此定調，綠軍自己把主場的勝利讓給了對手。
在這樣的情況下，去談調度和戰術是沒有意義的，Marcus Smart說得很對：「第三節在場上打球的可不是教練。」球員自己要去承擔那樣的結果。如果到了季後賽，還需要主帥叫暫停來提醒自己要專心、要有耐心，那這樣的球隊不配贏得冠軍。
這是Tatum本季第一次末節0出手，他在上一輪搶七得到51分，這一場17投9中，他不碰球是熱火最想看到的局面。賽後受訪時他坦言，球隊在這樣的情況下，必須要打得更有耐心，更有空間和節奏感，強調這一切要從防守開始做起。
塞爾提克前鋒Jaylen Brown則說，「我們打得就像是例行賽一樣，但這可是分區決賽啊。我們必須表現得更好，打出應有的強度，這得從我自己開始。」
在去年總冠軍賽上，塞爾提克就是因為執行力的下滑，最終導致了球隊被勇士給擊潰，錯失了一度2:1領先的好局。今年球隊擁有更好的陣容和天賦，但若無法在場上百分百展現出來，那衝擊冠軍都只是空談。
在目前進入分區決賽的4支球隊之中，塞爾提克是奪冠呼聲最高的，但也是唯一一支目前有丟掉主場的，這說明他們在把握優勢局面上，遠不如其他3隊。
從2016-17賽季開始，這支球隊7年內5度闖進分區決賽，所以年輕沒經驗不能構成理由，他們有能力做得更好，也應該做得更好。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。