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金音新人超失控！自爆沒有「重要生理現象」　喊不夠柔情

▲拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，將演唱會取名「夢遺少年」，自爆沒有轉大人的生理現象。（圖／Legacy提供）
▲拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，將演唱會取名「夢遺少年」，自爆沒有轉大人的生理現象。（圖／Legacy提供）

記者吳雨婕/綜合報導

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會日前公布今年嘉賓名單，包括亞洲全民天王任賢齊、唱紅無數經典情歌的金曲歌王曹格、經典獨立搖滾樂團脫拉庫、金曲首位嘻哈歌王Leo王、拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep。而搞怪的wannasleep還把演唱會取名「夢遺少年」，戲稱自己還沒有「轉大人」。

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今年6月將滿24歲的wannasleep宣布要在生日當月舉辦演出，他將演唱會命名為「夢遺少年」，感嘆能被稱作少年的紅利將吃盡，同時自爆：「我還沒有夢遺過，不夠柔情，跟條鐵漢也相去甚遠，但我在路上了。」他許下生日願望：「可以的話希望能在狗女兒咻咻健康的時候多帶她上台，還有準時把新專輯丟出來！」並搶先預告會唱一些新歌和沒有現場演過的歌，請粉絲們拭目以待，在嘻哈圈備受肯定的wannasleep還分享到自己其實是位曾經玩過團的「聽團仔」，他也跟上最近的搶票潮並開心展示戰果：「我有買到草東的票，真是條鐵漢！哈哈。」

▲Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會公布卡司，拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，將演唱會取名「夢遺少年」。（圖／Legacy提供）
▲▼Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會公布卡司，拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，是卡司之一。（圖／Legacy提供）
▲Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會公布卡司，拿下金音獎「最佳新人獎」的饒舌唱作人wannasleep，將演唱會取名「夢遺少年」。（圖／Legacy提供）
 
wannasleep「夢遺少年」演唱會將於6月11日在Legacy台北、6月18日在Legacy台中演出，5月19日中午12點開賣，iNDIEVOX售票網與全台7-11 ibon機台皆可購票。

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