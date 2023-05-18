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拜會立院外委會　特拉斯：攜手台灣應對假訊息挑戰

▲前英國首相特拉斯（Liz Truss）今天拜會立法院外交及國防委員會。（圖 ／記者呂炯昌攝）
▲前英國首相特拉斯（Liz Truss）今天拜會立法院外交及國防委員會。（圖 ／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者吳昇鴻台北18日電）英國前首相特拉斯今天拜會立法院外交及國防委員會，朝野立委感謝特拉斯支持台灣加入CPTPP，也希望英國在安全議題上加強挺台力道；特拉斯指出，極權國家利用自由世界散播假訊息，她願意攜手台灣應對挑戰。

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特拉斯16日抵台訪問至20日，她上午晉見副總統賴清德，賴副總統致詞表示，在兩岸情勢緊張之際，特拉斯以行動表達挺台顯得更加珍貴。特拉斯隨後赴立法院拜會外交及國防委員會，並與朝野立委交換意見。

特拉斯表示，世界面對入侵勢力威脅升高，例如中國利用經濟權威試圖影響區域，網路安全是重要議題，特別是近年假訊息問題浮上檯面，極權體制利用自由世界的平台散播不實訊息，英國和台灣都面臨類似情況。

她呼籲大家站起來反抗，相信民主陣營會獲得勝利，因為民主具備彈性得以反應民眾想法，進而透過政策讓社會更好，反觀極權體制無法反映民眾意志，最終會以失敗收場。

特拉斯表示，當前國際局勢為極權與民主之爭，台灣位於自由前線，因此必須與台灣站在同一陣線捍衛民主自由，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）議題至關重要，因其是建立在法治基礎上的貿易關係，她呼籲各國支持台灣加入，深化自由世界合作。

民進黨立委蔡適應表示，英國與台灣將有短、中、長期合作計畫，首先是台灣希望加入CPTPP；蔡適應強調，歐洲與亞太地區貿易關係緊密，希望曾任國際貿易大臣的特拉斯發揮影響力。

蔡適應表示，台灣在英國的辦事處目前名為「駐英國台北代表處」，期待未來能正名為「台灣代表處」，並希望特拉斯未來能與更多英國議員訪台。

國民黨立委江啟臣表示，感謝特拉斯關切與支持台海和平穩定，今天朝野各政黨到場交流，期待英國能有更積極的挺台措施，並指出，英國媒體曾稱台灣是「地球上最危險的地方」，台灣應納入更多與英國等國的安全對話。

朝野立委與特拉斯交流意見後，送上印有立法院圖樣的禮品並合照留念。特拉斯拜會立法院也是首度有英國前首相造訪國會。

英國前首相佘契爾（Margaret Thatcher，另譯：柴契爾）曾於1992年、1996年兩度訪台，這次特拉斯來台，是睽違27年再有英國前首相訪台。（編輯：郭無患）1120518

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