「暗黑周子瑜」祈錦鈅要嫁了！準老公曝光：超帥虛擬貨幣分析師
長相神似周子瑜的「國民女友」祈錦鈅昨（17）深夜在社群平台，公開小她1歲的未婚夫甜蜜吻照，寫下「我從一個全能的人，簡直快被寵成廢人」，還說從來不相信永恆跟一輩子的她，「這次，我想相信看看」，並透露自己想嫁了：「可能會先公證」。祈錦鈅也分享，未婚夫是操作虛擬貨幣的分析師，她親暱叫未婚夫「呱呱小青蛙」。
記者徐銘穗/綜合報導
祈錦鈅在臉書寫道，「你打壞了我本來不相信人的結界，也毀了我堅強為保護自己而設的層層保護，毀損人家打造的圍牆，擅自捂熱別人冰冷的世界，是要被扣留的你知道嗎？」
她直言自十幾年前出社會後，對人再也沒有抱任何希望。畢竟這世界給她對人的期望，直到遇到他，人生不同了，直到未婚夫的出現，讓她願意再度敞開封閉已久的心門。
而網友擔心是，未來再也看不到祈錦鈅解放32G、24、34的火辣身材寫真集，祈錦鈅笑答：「他很支持我做的決定或任何事。」祈錦鈅也坦承有在談（結婚），可能會先登記，但目前先被他養胖了。
祈錦鈅甜曝2人交往半年內，剛認識時就討論過對未來的展望，她說：「他覺得我適合當老婆，是他第一個帶回家見媽媽的女生。」她期待拍攝漂亮婚紗照，畢竟之前身邊沒有男伴。