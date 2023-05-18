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「暗黑周子瑜」祈錦鈅要嫁了！準老公曝光：超帥虛擬貨幣分析師

▲長相神似周子瑜的「國民女友」祈錦鈅，深夜在臉書公開未婚夫親親甜照放閃，坦承想嫁了，「可能會先登記」。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
▲長相神似周子瑜的「國民女友」祈錦鈅，深夜在臉書公開未婚夫親親甜照放閃，坦承想嫁了，「可能會先登記」。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

長相神似周子瑜的「國民女友」祈錦鈅昨（17）深夜在社群平台，公開小她1歲的未婚夫甜蜜吻照，寫下「我從一個全能的人，簡直快被寵成廢人」，還說從來不相信永恆跟一輩子的她，「這次，我想相信看看」，並透露自己想嫁了：「可能會先公證」。祈錦鈅也分享，未婚夫是操作虛擬貨幣的分析師，她親暱叫未婚夫「呱呱小青蛙」。

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祈錦鈅在臉書寫道，「你打壞了我本來不相信人的結界，也毀了我堅強為保護自己而設的層層保護，毀損人家打造的圍牆，擅自捂熱別人冰冷的世界，是要被扣留的你知道嗎？」

▲未婚夫從後熊抱祈錦鈅，兩人相當甜蜜。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
▲未婚夫從後熊抱祈錦鈅，兩人相當甜蜜。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
她直言自十幾年前出社會後，對人再也沒有抱任何希望。畢竟這世界給她對人的期望，直到遇到他，人生不同了，直到未婚夫的出現，讓她願意再度敞開封閉已久的心門。

而網友擔心是，未來再也看不到祈錦鈅解放32G、24、34的火辣身材寫真集，祈錦鈅笑答：「他很支持我做的決定或任何事。」祈錦鈅也坦承有在談（結婚），可能會先登記，但目前先被他養胖了。

▲未婚夫是虛擬貨幣分析師，2人交往半年認定祈錦鈅適合當老婆，馬上帶她回家見媽媽。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
▲未婚夫是虛擬貨幣分析師，2人交往半年認定祈錦鈅適合當老婆，馬上帶她回家見媽媽。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
祈錦鈅甜曝2人交往半年內，剛認識時就討論過對未來的展望，她說：「他覺得我適合當老婆，是他第一個帶回家見媽媽的女生。」她期待拍攝漂亮婚紗照，畢竟之前身邊沒有男伴。

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