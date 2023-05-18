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智能車科技論壇　產官學研齊聚探討智能車發展商機

▲「科技產業園區電電公會2023科技論壇」今年以「智能車」為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
▲「科技產業園區電電公會2023科技論壇」今年以「智能車」為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）

記者陳美嘉／高雄報導

2050年全球目標達成淨零碳排，如何因應技術與市場的轉變，成為產業重要課題。台灣科技產業園區電機電子工業同業公會今(18)日舉辦「科技產業園區電電公會2023科技論壇」，今年以「智能車」為主題，現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享。論壇首場演講，邀請高雄市副市長林欽榮主講，分享「以智慧交通帶動高雄永續新局」。

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2023智能車科技論壇是由台灣科技產業園區電電公會主辦，規劃6場專題演講，分享包括產業市場，科技發展等新產業趨勢和研究成果，以及未來發展方向等內容。

台灣科技產業園區電電公會理事長周光春表示，電電公會因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員們瞭解發展的重點方向與機會所在。今年討論出以「智能車」做為科技論壇的主軸。

▲科技論壇現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
▲科技論壇現場邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，環顧歷史科技發展，全球經濟大約每8～12年形成一個景氣循環和主流產業，而目前眾所皆知的產業榮景將以「智能車」為核心，尤其近年全球車廠聚焦發展聯網、自動駕駛、乘車共享以及電動車等，並在AI技術的推波助瀾下，出現爆炸性發展。

林欽榮演講時指出，在台灣與世界共同邁向淨零的現在，高雄在淨零的績效十分顯著，高雄建構全新的智慧運輸系統，並藉由道路數位基礎設施的建置，打造出友善智能電動車輛發展的交通環境，提升公私有車輛電動化比例。公部門也已推動多項政策加速產業轉型，更將攜手落地於高雄且逐漸成形的電動車產業鏈，以公私協力模式，共創雙軸轉型的雙贏局面，作為臺灣國際輸出的新南向基地，助攻產業全球輸出。

論壇除了專題演講外，現場包括日月光、遠傳電信、廉喬金屬、凱銳光電等廠商也設有展覽攤位。公會希望藉由論壇演講及展覽攤位，進行產業的跨域交流，讓業者及會員接收到更多產業的經驗分享。

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