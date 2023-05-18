智能車科技論壇　產官學研齊聚探討智能車發展商機

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台灣科技產業園區電電公會理事長周光春表示，電電公會因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員們瞭解發展的重點方向與機會所在。今年討論出以「智能車」做為科技論壇的主軸。
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，環顧歷史科技發展，全球經濟大約每8～12年形成一個景氣循環和主流產業，而目前眾所皆知的產業榮景將以「智能車」為核心，尤其近年全球車廠聚焦發展聯網、自動駕駛、乘車共享以及電動車等，並在AI技術的推波助瀾下，出現爆炸性發展。
林欽榮演講時指出，在台灣與世界共同邁向淨零的現在，高雄在淨零的績效十分顯著，高雄建構全新的智慧運輸系統，並藉由道路數位基礎設施的建置，打造出友善智能電動車輛發展的交通環境，提升公私有車輛電動化比例。公部門也已推動多項政策加速產業轉型，更將攜手落地於高雄且逐漸成形的電動車產業鏈，以公私協力模式，共創雙軸轉型的雙贏局面，作為臺灣國際輸出的新南向基地，助攻產業全球輸出。
論壇除了專題演講外，現場包括日月光、遠傳電信、廉喬金屬、凱銳光電等廠商也設有展覽攤位。公會希望藉由論壇演講及展覽攤位，進行產業的跨域交流，讓業者及會員接收到更多產業的經驗分享。