肯德基爺爺不見了？「LOGO離家出走」背後真相曝：為了新漢堡
肯德基近日在社群發布一篇「尋爺啟事」，表示「肯德基爺爺出走了 ？因為這一次，爺爺說他有自己想做的事。」肯德基就連官方FB的logo也找不到爺爺的身影，今（18日）肯德基正式揭曉，爺爺其實是親自下海尋找絕鮮海味，並帶回了肯德基全新產品「夏威夷海洋Q蝦堡」，預計將在下週二（5/23）正式上市。
記者張志浩/綜合報導
肯德基表示，除了全新研發的「夏威夷海洋Q蝦堡」，也將同步推出全新商品「海陸咔啦脆雞 Q 蝦堡」，此兩款限定新品均有推出獨家會員專屬優惠餐 ，即日起開放「PK APP」搶先預購，「夏威夷海洋Q蝦堡會員餐」内容包含「夏威夷海洋Q蝦堡 x1＋脆薯（小）x1+可樂（小）x1 」，定價為150元；「海陸咔啦脆雞Q蝦堡會員餐」内容則包含：「海陸咔啦脆雞Q蝦堡 x1+脆薯（小）x1+可樂（小）x1」定價為175元。
此外，為了抵抗炎熱天氣，肯德基此次同步推出消暑新品「芒果百香果冰淇淋大福」，「芒果百香果冰淇淋大福」單顆售價為52元，原價408元的大幅禮盒，銷售期間只要購賈肯德基套桶餐，加點一盒8顆的雙色冰淇淋大福禮盒，即可享有85折特價，只要347元。
肯德基「夏威夷海洋Q蝦堡」、「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」的單點售價分別為台幣135元、160元，含有中薯、中杯可樂的「經典餐」分別為台幣167元、192元；增量蛋撻、卡拉脆雞的「XL套餐」則分別為台幣230元、255元，將在下週二（5/23）獨家開賣。