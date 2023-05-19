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小英七周年5／勞保改革停滯多年　立委怒批陳建仁：爛攤子自己擔

▲蔡英文曾說勞工是他心裡最軟的那一塊，但勞保改革卻停滯7年無進展。(圖／勞工局提供2023.4.29)
▲蔡英文曾說勞工是他心裡最軟的那一塊，但勞保改革卻停滯7年無進展。(圖／勞工局提供2023.4.29)

記者何哲欣／台北報導

總統蔡英文上台7周年，明年藍綠白三黨候選人底定，執政最後一年，小英政府還有哪些政策待實現？身為史上首位女性元首，過去7年蔡英文做了哪些改革？又做得好不好？《NOWnews今日新聞》規劃「小英7周年」專題，從內政、外交、兩岸、國防等角度，檢視蔡英文7周年的執政成效。

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蔡英文2016年上任後，啟動軍公教勞年金改革，避免年金破產，並由當時的副總統陳建仁擔任國家年金改革委員會召集人。2017年6月，立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，為年金改革修法跨出第一步，之後陸續通過相關修法，再到2018年完成軍人年金改革。但迄今又5年過去了，剩下的勞保改革，卻始終只聞樓梯響，在野黨批民進黨刻意拖延，要求現為行政院長的陳建仁負起責任，爛攤子自己擔，不要想再丟給下任政府。

勞保近年虧損嚴重，根據估算，最晚2028年就會破產。為避免破產危機，《勞工保險條例》修法勢在必行，透過增加財源、高所得多繳少領等方式，舒緩勞保財務壓力。但行政院卻擱置修法，改用撥補方式增加勞保財源，從2018年起連續4年共撥補1470億元。至於修法，勞動部僅說，還需持續蒐集、溝通各界意見。

勞運出身的民眾黨立委賴香伶說，撥補不能算是改革，若要持續撥補，政府未來可能要花上一、兩千億元，這筆撥補的錢哪來？若都動用預算，勢必會排擠其他預算，光靠撥補就想挽救勞保破產危機，根本就飲鴆止渴。他批民進黨，用撥補方是只是在逃避，塑造政府有在設法解決問題的假象，但根本無濟於事，「陳建仁曾是年改小組召集人，最沒理由逃避，不要再想把問題留給下一任總統！」

時代力量立委王婉諭也說，勞保改革從前勞動部長林美珠任內就說會推動，但2018年2月勞動部長許明春上任後，就改推說社會有爭議、沒有共識，還需要加強溝通，「哪個改革沒有爭議？要等到有共識才要改革，就是在逃避，政府評估後趕快推出改革方案，讓大家知道勞保改革要怎麼解決，不然距離大選只剩幾個月時間，再拖下去又是不了了之。」

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，蔡政府要溝通，但溝通沒完沒了，勞保改革很快就要跳票，但勞保破產攸關千萬勞工權益，可能會讓勞工退休後領不到錢，政府既然要播補，國民黨團已提案修《勞保條例》，「在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府須每年撥補1千億元」，至少也能讓撥補的財源穩定，呼籲政府若還需時間溝通勞保改革，就先三讀通過國民黨團的提案。

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