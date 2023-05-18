砂石廠搭貨櫃阻噪音　居民怒：無效

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居民李清貴表示，象鼻路這座砂石場停工多年，去年8、9月開始進行砂石碎解作業，打石聲音砰的大家受不了，連窗戶都會振動，還有污水傾倒、砂石車頻繁進出，原本好山好水一夕變天。
今年一月居民群起抗議，還是無法解決，只要噪音擾人就打電話向環保局陳情，但往往稽查員到場後聲音就沒了，李清貴表示，15日上午噪音再次讓人受不了，居民打電話檢舉，稽查員快2個小時後到現場，已經沒有聲響。
李清貴說，業者為了改善噪音，今年3月，用4個40尺貨櫃在他家30公尺前搭建了一座隔音牆，施工期間讓他心驚膽跳，擔心地震或工安垮下來，施工完成後，噪音依舊，反而徒增一座「樂高隔音牆」讓路人詑異。
議員張芬郁要求環保局強力取締噪音和水污染，從去年10月至今，居民陳情超過35次，環保局共裁罰3次罰鍰5萬4千元，對業者根本起不了作用，她表示，這裡本來是漂亮的山谷，世代安居樂業，但砂石廠來了之後，全都變了樣，她問環保局長「若這在你家門口你願意嗎？」
環保局長陳宏益表示，業者營生不能影響環境和居民生存的權利，業者被噪音罰怕了，但用貨櫃當隔音牆很誇張，看來沒效果，民眾才會繼續陳情。陳宏益表示，除了噪音開罰之外，去年11月查獲該公司未依規定進行空污定期檢測，依違反「空氣污染防制法」處分10萬元，去年12月也查獲砂石污染溝渠依違反「水污染防治法」處分3萬元，環保局會持續盯緊該問題。