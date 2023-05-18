毒蛇闖巢穴想獵食！不料遇「松鼠、貓鼬聯合軍」超兇 落荒而逃
感覺眼鏡蛇本蛇也有點慌！有別於家養寵物，野生動物的每一天都在飢餓及爭鬥中渡過，國外女子史密特（Annette Smit）與丈夫在南非卡格拉格帝邊境公園旅行時，就目擊一條黃金眼鏡蛇（cape cobra）闖入地松鼠（Ground squirrel）的地盤，接著被對方團團包圍，在幾番緊張的相互威嚇下，突然跳出一隻貓鼬助陣，眼看大勢已去，黃金眼鏡蛇最終悻悻然離去。
記者李惠婷/綜合報導
Youtube頻道「Latest Sightings」於2022年分享影片，畫面中能看到黃金眼鏡蛇接近地松鼠巢穴，想鑽進去大快朵頤，而看似毛絨可愛的地松鼠面對這般身帶劇毒的對手卻完全沒有在怕，立刻呼朋引伴招來七隻，頃刻間將眼鏡蛇團團包圍，並抓準時機輪番朝敵人威脅，不給眼鏡蛇任何一點休息的空間。
隨後貓鼬了也加入戰局，一上場便氣勢兇猛、呲牙咧嘴地朝眼鏡蛇威嚇，接著便是雙方你進我退、我攻你守的緊張大戰。也許是戰爭時間拉得太長，黃金眼鏡蛇的體力漸漸被消耗殆盡，可敵方松鼠及貓鼬的數量卻不減少，於是牠最終敗下陣默默離開，尋找其他獵物填飽自己的肚子。
網友回覆「這是動物世界中團隊合作的一個很好的例子！」、「以前從未見過黃金眼鏡蛇。真是令人眼睛一亮！」、「貓鼬一介入，松鼠彷彿在說『交給你囉，伙計』就馬上離開」、「貓鼬的反應時間太瘋狂了！牠在幾分之一秒內向後跳躍，好厲害」。