嚴正嵐讚葉全真溫柔內斂　形容她外表仙女卻「爽快像俠女」

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禾浩辰提到，這次旅行最擔心的行程是要帶大家去玩滑輪，因為知道滑輪雖然很有趣，但對花甲成員來說，會有一定的危險程度，「不過很謝謝夥伴們都很配合的一起體驗了，尤其是葉子姐很努力在滑的樣子，令我很感動。」他也說，一開始對花甲組的印象是，洪都拉斯會讓人放心、葉全真則會要多花心思照顧，但相處之後發現兩人完全相反，「洪哥調皮搗蛋反而擔心他受傷，尤其是在玩挑戰類的遊戲時，葉子姐反而令人感到放心。」
嚴正嵐分享，之前曾和前輩洪都拉斯一起拍過戲，當時覺得對方溫和又文靜，但透過這次旅行，發現他的另一面，「這次遇到的洪哥一點都不文靜，還很危險、很過動，在劇組時也不敢直呼洪哥『都拉斯』，很開心可以在《花甲》真正認識都拉斯！」談到前輩葉全真，她直呼本人又美、又溫暖，尤其喜歡前輩被大家逗到翻白眼的樣子。至於少年組夥伴禾浩辰，她笑曝，「他雖然看起來屁屁的，其實本人是一個貼心到不行的大暖男，重點還很會煮菜，希望兒子長大後也可以像他一樣貼心！」
禾浩辰和嚴正嵐一致公認洪都拉斯是旅程中炒熱氣氛的開心果，禾浩辰表示因為洪都拉斯絲毫不怕生，「旅遊時可以光明正大賣臉！意外幫團隊省錢。」嚴正嵐則形容洪都拉斯：「像調皮的大男孩，拼勁不輸年輕人。」她也提到旅程中與洪都拉斯發生的趣事，「集合時間到了，洪哥卻還在髮廊洗頭，最後大家一起氣噗噗的去髮廊幫他沖水、按摩嚇他，一起哭笑不得很開心！」《花甲少年趣旅行3》全集在MyVideo網路獨家播出。