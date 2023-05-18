前進校園向外籍生宣導　印尼學生現場詢問在台問題

為幫助外籍學生瞭解自身在台居留權益，移民署北區事務大隊基隆市服務站與基隆市警察局及基隆市政府社會處，於5月10日前往經國管理暨健康學院與學生進行交流，提供反詐騙宣導資料及外籍學生在台居留常見應注意事項，現場學生提問熱絡，當日特別邀請印尼通譯作即時翻譯，讓剛就讀一年級的印尼籍學生NUTTIAH以母語發問，可以輕鬆經由通譯獲得完整答覆。
記者賴正琳／綜合報導
目前外籍生都可在移民署「外國與外僑、大陸地區人民與香港澳門居民、無戶籍國民學生線上申辦系統」申請居留、異動及延期，讓學生可以專注於課業上，線上申請完成收到發證通知後，再至服務站繳回舊證便可領取新居留證，但仍提醒學生注意居留效期，應依規定辦理延期；若搬離原居住地，記得辦理居留住址變更；取得畢業證書可於居留屆期前，申請6個月留台覓職居留延期，此外，學生在台遇到問題，可撥打「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」求助，希望學生得到及時協助，致力於學業的同時，體驗台灣人文風情及享受豐富多元在台學習生涯。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，近來詐騙集團詐騙手法五花八門，時有所聞學生於網路購買遊戲點數而成為人頭帳戶，遭檢警調查成為犯罪嫌疑人，違反法令致影響在台求學生涯，再提醒學生若遇有疑似人口販運案件，可撥打移民署02-23883095通報專線或警政署110報案專線及1955外籍勞工24小時諮詢保護專線，讓移民署的保護網，繼續守護外籍學生在台就學生活權益。