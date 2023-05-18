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PLG／當之無愧的門面！林志傑力壓林書豪　完成聯盟人氣王3連霸

▲P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，由富邦勇士林志傑連續3年拿下年度人氣王的頭銜。
▲P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，由富邦勇士林志傑連續3年拿下年度人氣王的頭銜。

運動中心/綜合報導

P. LEAGUE+ 今日（05/18）公佈22-23 Honda Motorcycle Taiwan年度人氣王的獎項，延續上季辦法讓球迷有更高的投票參與，本季改為三階段也讓競爭更加激烈，總共吸引188,255人次投票，球迷參與度持續成長。來自臺北富邦勇士的林志傑不虧是臺灣職籃的GOAT ，三階段投票結果都技壓群雄，連續3年拿下年度人氣王的頭銜。

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本次第一階段的投票先選出前8名人氣球員（每隊至少1名、至多2名），林志傑以11,996票人氣最旺。來到第二階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼上演「雙林對決」，由「臺灣野獸」林志傑（18,222票）對上高雄17直播鋼鐵人的「林來瘋」林書豪（17,158票）。

進入第3階段最終決戰，由於對決組合話題十足，堪稱臺灣籃球近年最有宰制力的2名人氣球員正面交鋒，每天球迷投票戰況都非常拉鋸，臺北富邦勇士、高雄17直播鋼鐵人也都全力動員幫自己的人氣球員拉票。

最後投票結果，林志傑以29,886票贏過林書豪的24,253票，再次拿下年度人氣王。完成年度人氣王3連霸的林志傑表示：「非常感謝投票支持我的球迷們，謝謝！我會繼續努力，在球場上打出好表現回饋給所有支持我的球迷們，幫助勇士取得好成績。」

本季年度人氣王感謝Honda Motorcycle Taiwan力挺，冠名支持這個獎項，Honda創立以來不斷在國際上參與各種二輪及四輪的賽事，除了能感受到過程中所帶來的樂趣與熱血之外，同呼應Honda「The Power of Dreams」的品牌精神，不斷追求夢想的狂熱基因，並以實現夢想為原動力，向世界挑戰新的喜悅。

Honda Taiwan社長高岡篤史表示：「Honda Motorcycle Taiwan為了持續實現『The Power of Dreams』的品牌精神，本次與P. LEAGUE+ 展開合作。透過冠名年度人氣王的獎項，將Honda最重視的挑戰精神成功傳遞！能夠獲得PLG年度人氣王，絕對是抱著實現夢想絕不輕言放棄的決心，在築夢的道路上堅持毅力所得來的結果，這更是與Honda的挑戰精神相互呼應。非常恭喜林志傑選手成為這次的年度人氣王。」


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