快訊／《半澤直樹》男星市川猿之助倒臥家中　本人脫險但父母雙亡

市川猿之助出事前曾喊「今後會繼續飛翔」！IG被粉絲塞爆急關留言

▲市川猿之助出事前，曾在IG喊話：「今後會繼續飛翔！」貼文也湧入眾多粉絲祈禱，目前已經關閉留言中。（圖／市川猿之助IG）
▲市川猿之助出事前，曾在IG喊話：「今後會繼續飛翔！」貼文也湧入眾多粉絲祈禱，目前已經關閉留言中。（圖／市川猿之助IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

47歲日本男星市川猿之助，過去憑藉《半澤直樹2》的反派一角走紅，怎料卻在今（18）日被人發現與雙親倒臥家中，引發社會高度關注，目前父母親均已身亡，而市川猿之助則是已經脫離生命危險，持續在醫院觀察中，不過在出事前幾天，他曾在IG發文喊話：「今後會繼續飛翔！」也掀起外界討論。

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市川猿之助於5月7日在IG貼出一段歌舞伎公演畫面，並在文中向工作人員、演員以及所有觀眾們表達感謝，同時也強調自己，「從今以後還會繼續飛翔，請多多指教！」最後也特別對他的伯父「三代目市川猿之助」表達敬意，也提到伯父過去曾遭受誹謗而中傷的事件。

▲市川猿之助是歌舞伎演員出身，原本18日還有一場公演，卻被經紀人發現倒臥家中，引發社會關注。（圖／市川猿之助IG）
▲市川猿之助是歌舞伎演員出身，原本18日還有一場公演，卻被經紀人發現倒臥家中，引發社會關注。（圖／市川猿之助IG）
如今，事情爆發後，市川猿之助的該篇IG貼文也湧入眾多好友與粉絲留言集氣祈禱，紛紛希望市川猿之助平安無事。稍早，市川猿之助經過醫院搶救後，目前已經脫離生命危險，也能開口說話，將轉到普通病房持續觀察中，等待警方調查約談，但在截稿前，市川猿之助的IG卻已經關閉留言，原因不明。

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