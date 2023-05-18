市川猿之助出事前曾喊「今後會繼續飛翔」！IG被粉絲塞爆急關留言
47歲日本男星市川猿之助，過去憑藉《半澤直樹2》的反派一角走紅，怎料卻在今（18）日被人發現與雙親倒臥家中，引發社會高度關注，目前父母親均已身亡，而市川猿之助則是已經脫離生命危險，持續在醫院觀察中，不過在出事前幾天，他曾在IG發文喊話：「今後會繼續飛翔！」也掀起外界討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
市川猿之助於5月7日在IG貼出一段歌舞伎公演畫面，並在文中向工作人員、演員以及所有觀眾們表達感謝，同時也強調自己，「從今以後還會繼續飛翔，請多多指教！」最後也特別對他的伯父「三代目市川猿之助」表達敬意，也提到伯父過去曾遭受誹謗而中傷的事件。
如今，事情爆發後，市川猿之助的該篇IG貼文也湧入眾多好友與粉絲留言集氣祈禱，紛紛希望市川猿之助平安無事。稍早，市川猿之助經過醫院搶救後，目前已經脫離生命危險，也能開口說話，將轉到普通病房持續觀察中，等待警方調查約談，但在截稿前，市川猿之助的IG卻已經關閉留言，原因不明。
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