拋「年輕人買不起房是沒規畫」惹議　林右昌親上火線：別刻意操作

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林右昌說，去年300億租金補貼，到今年擴大適用方案，讓更多人減輕租屋壓力；另外，從6月1日支持中產以下房貸支持方案將上路，還有平均地權條例子法修正及擴大社會住宅等，都是他們對減輕住宅壓力的努力，盼大家一起來支持。
媒體追問，會不會認為是失言？林右昌表示，是在一個情境，說明是有錢之後，闡述說大家若想買房，可從什麼角度來規畫跟下手；年輕人剛出社會，經濟能力不是很好，當然要做規畫與選擇區位。
林右昌強調，不管如何都不希望有心人士曲解，但可能造成大家誤解，因此他今天也特別說明，政府立場與態度就是希望減輕大家負擔，一直以來都在努力，現在也逐步看到成果，如平均地權條例修法開始，今年也看到房地產市場再做溫和修正，希望能夠健康、房市軟著陸，對中長期房市來說都是好事。
林右昌更呼籲，大家不要刻意操作，「特別是媒體可能要選舉了，所以大家抓到一段文字，掐頭去尾、添油加醋」，他建議民生經濟議題別這樣做，這對大家不好。林右昌再強調，政府立場很清楚，就是希望減輕民眾租房壓力，不管租房與買房，都是政府正面積極努力在做的。
至於300億租金補貼方案，卻傳出有180戶烏龍審核案件。林右昌說明，有發現從去年起的確有這樣的狀況，約27萬多戶適用對象，其中180位民眾發生此情形，營建署也有特別做說明，他已指示應對這180個案子從寬認定，若有相關困難地方，看能否尋求其他資源給予協助，站在政府立場希望最大程度，幫忙民眾的住屋需求，能夠減輕大家負擔。
至於如何從寬認定？林右昌回應，會去檢視對象屬於什麼類型？為何被追繳？或是包括是不是在生活，或者經濟上有特別需求？會尋求其他資源，看能不能給予幫助。