怎樣才算「不禮讓行人」？不想衰噴3600元 警方開罰2條件1圖秒懂
為了甩開「行人地獄」臭名，警政署5月1日起全國實施「路口不停讓行人大執法」，首週執共取締4萬1690件違規、開罰金額超過新台幣4000萬元。但愈來愈多「違規者」跳出來喊冤，指稱「轉彎時沒有人，行人突然出現，怎麼可以算在我頭上？」對此，《NOWnews今日新聞》以警政署公開「路口不停讓行人」原則製圖，讓讀者一圖秒懂，守住自己荷包也護住行人安全。
記者徐銘穗/綜合報導
依據警政署「強化行人路權執法計畫」規定，不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮兩類，前者取締必須符合2條件，即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，就會被認定違規。
其次，路口有義警、學校導護志工等交通指揮人員指揮時，如果駕駛不聽從指揮強行通過者，就可以直接認定舉發。上述兩種狀況，在行人在行人穿越道時，汽機車都應「暫停」讓行人優先通過，如車輛距離行人尚遠，超過一個車道寬約3公尺，應盡速通過路口。警政署說，原則上警方以攔停舉發為執行原則，如遭罰駕駛有異議，可依法向警察機關或監理單位提出申訴。
至於罰金部分，依《道路交通管理處罰條例》規定，目前汽車違規罰鍰3600元，機車罰鍰1200元。不過，立法院4月14日已三讀通過，修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，將汽機車未停讓行人最高罰鍰提高到6000元，預計今年7月正式施行。