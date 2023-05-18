乳腺炎被迫中斷哺乳又發燒　中醫湯藥加針灸治療恢復順暢泌乳

我是廣告 請繼續往下閱讀
產後媽咪嚴重乳腺炎 導致細菌感染或發炎乳腺炎是指女性乳房或乳腺因為堵塞或細菌感染導致發炎，其症狀為乳房局部腫脹、疼痛、發熱，常伴隨發燒（大於攝氏38.5度）、畏寒與全身痠痛，好發於剛分娩的婦女。
廖唯宇主任解釋，乳腺炎在中醫又稱「乳癰」，「癰」指的是體內氣血為毒邪壅塞而不通、體表皮肉間的急性化膿性疾患，西醫常以消炎止痛藥、抗生素、等藥物治療，嚴重時產婦會因為極度不適選擇使用退乳藥，但許多媽咪非常希望讓孩子喝母乳，此時建議可以透過中醫進行產前預防與產後治療，讓哺乳之路更順暢。
使用中藥暢通乳腺 通乳經絡還增乳量廖唯宇醫師指出，在中醫論點中，肝、胃兩個器官與乳房的健康息息相關，個案楊小姐產前喜甜食冰飲、酸辣等重口味的飲食，加上孕期食慾不佳，影響脾胃吸收，造成氣血失衡形成鬱積，產後乳汁又蓄積堵塞在乳房內，導致肝胃鬱熱、邪毒外侵、氣血不足，引發癰腫。
針對上述症狀，開立神效栝蔞散加減方讓楊小姐於產後三日服用，裡面的瓜婁實、蒲公英可改善乳房脹痛，浙貝母、通草、路路通有暢通乳腺的功效，當歸、柴胡兩味藥材生血行氣，讓母乳生化有源，再搭配其他藥材補脾益氣，整體以通乳絡為主、清熱健脾為輔，將肝胃問題解決並補足氣血，楊小姐服用後不僅順利哺餵母乳，乳量也很充足。
中藥治療加針灸 順利哺乳不發炎乳腺炎嚴重影響母嬰生活品質，是許多媽媽的夢魘。廖唯宇醫師表示，中醫用藥於產後乳腺炎當中有其角色，除了湯劑治療，也可進行針灸療法。對於想順利哺乳的孕媽咪，中醫也是一個新的選擇。
建議產前可至門診與醫師討論，讓醫師針對產婦的體質與日常生活習慣，做出相對應的預防與治療。已經發生乳腺炎的媽咪應盡早就醫，即早獲得藥物治療及疾病控制，減少發生膿瘍的機率，避免併發症及全身性感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57834
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw